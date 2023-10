"Echte Körper" sind in Lauingen zu sehen

Die Ausstellung mit dem Untertitel "Von den Toten lernen" zeigt rund 200 Exponate aus menschlichen Körpern und Körperteilen.

Bis vor wenigen Jahren war der Blick auf tote Körper und das Erforschen der anatomischen Beschaffenheit ausschließlich das Vorrecht von Medizinern in den Sektionssälen der Universitäten. Die Erfindung der Plastination und Präsentation der Exponate in öffentlichen Ausstellungen ermöglicht es nun der Allgemeinheit Einblicke in den menschlichen Körper zu bekommen. In Lauingen ist das am Wochenende möglich.

Die Ausstellung "Echte Körper - Von den Toten lernen" will anhand einer umfangreichen Sammlung von rund 200 anatomischen Exponaten, bestehend aus konservierten menschlichen Körpern, Skeletten, Gliedmaßen, Organen, Organblöcken, Funktionssimulatoren, Tastmodellen und Moulagen medizinisches Wissen an interessierte Besucher und Besucherinnen vermitteln. So heißt es in einer Pressemitteilung.

"Echte Körper"-Ausstellung in Lauingen: Was es zu sehen gibt

Der Veranstalter verspricht ausführliche Erklärungen, Multimediavorführungen und Lehrtafeln zu allgemeinen und spezifischen Themen des menschlichen Körpers. Wissensvermittlung stehe im Vordergrund. Die Ausstellung biete zudem Schülern und Lehrern ein umfangreiches Bildungsangebot und befasse sich mit sämtlichen lehrplanrelevanten Themen der Klassenstufen 6 – 12.

Themenschwerpunkte sind laut Veranstalter das Skelett, der Bewegungsapparat, das Gehirn und Nervensystem, Geschlechtsorgane, Herz und Blutkreislauf, Nieren und Harnwege, Verdauungssystem, Sinnesorgane, Atemwege und Lunge. Darüber hinaus wird die Gelegenheit geboten, sich ausführlich mit den Themen Organspende, Krebs, Aids, Alkohol und Nikotin auseinanderzusetzen.

Geöffnet ist die Ausstellung am Samstag und Sonntag, 14. und 15. Oktober, von 11 bis 18 Uhr. Schüler, Azubis und Studenten zahlen 12 Euro, Erwachsene 15, Kinder bis 6 Jahre 5 Euro. (AZ/mayjo)