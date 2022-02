Ein Ampelsystem für die Sicherheit auf den Spielplätzen in Lauingen

Damit den Kindern beim Spielen nichts passiert, nutzt die Stadt Lauingen jetzt ein Ampelsystem, welche die Sicherheit der Spielplätze anzeigt. Wie das funktioniert.

Spielen und toben auf dem Klettergerüst, der Rutsche, der Schaukel oder im Sandkasten ist für Kinder eine klasse Sache. Voraussetzung: Alles ist sicher und die Spielgeräte sind in einem einwandfreien Zustand.

Ampelsystem für Spielplätze in Lauingen zeigt Sicherheit

Als Betreiber ist die Stadt Lauingen zuständig für die Verkehrssicherungspflicht auf den öffentlichen Spielplätzen im gesamten Lauinger Stadtgebiet sowie in den Kindergärten und Schulen. Modernste Software unterstützt die Mitarbeiter des Stadtbauhofes seit kurzem bei Kontrolle, Dokumentation und Instandsetzung der Spielgeräte. Checkup-Manager ist der Name des digitalen Spielplatzkatasters.

Das Kataster ist ein Spielplatzverwaltungsprogramm, entwickelt von Sicherheitsingenieuren. „In Lauingen spielen Kinder sicher, Basis ist unser digitales Sicherheitsmanagement“, so Lauingens Bürgermeisterin Katja Müller.

Monatliche Kontrollen auf Lauinger Spielplätze

Vorher mussten über 230 Spielgeräte und sonstige Objekte wie Bänke, Mülleimer und Umfriedungen an 26 öffentlichen Spielplätzen in Lauingen in den digitalen Checkup-Manager eingepflegt werden, inklusive Bedienungsanleitung. Monatlich nehmen Thomas Buser und Günther Lehmann Kontrollen auf allen Spielplätzen vor.

Sie sind unterwegs mit Laptop, Handy und Checkup-Manager-App, heißt es in einer Pressemitteilung. Beide prüfen, fotografieren, dokumentieren Mängel und leiten die Ergebnisse digital weiter an das Stadtbauamt. Hier nimmt Martin Koller die Meldungen entgegen, die in sechs Fehlerklassen über ein Gefahren-Ampelsystem ankommen und ordnet sie dem richtigen Gewerk zu.

Das bedeutet das Ampelsystem für die Spielplätze in Lauingen.

Grün bedeutet mängelfrei, bei gelb schaltet die Ampel auf Warnung, damit stehen Wartungsarbeiten in den nächsten Wochen an. Leuchtet das digitale Ampelsystem rot, wie kürzlich bei einer defekten Federwippe am Spielplatz Ankerplatz, wird das Spielgerät sofort gesperrt, die Instandhaltung erfolgt unverzüglich. „So bauen wir über die nächsten Jahre ein Archiv auf“, informiert Müller in der Pressemitteilung. Auch Bürgermeldungen - telefonisch oder über die LauingenApp - finden Eingang in das Spielplatzkataster.

Wöchentlich finden zudem Sichtkontrollen auf Glas und Müll statt, einmal jährlich steht eine Hauptuntersuchung an durch einen externen Dienstleister.

Denn es gilt das Vier-Augen-Prinzip: Bauhof und externe Sachverständige prüfen gemeinsam. Die Ergebnisse gehen ebenso ein in das Spielplatzkataster. In der nächsten Digitalisierungsphase sind das Management von Grünflächen, Gewässer und das Stadtmobiliar sowie der Winterdienstplan des Bauhofes mit GPS-Tracker in Planung. (pm)