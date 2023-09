Ein Duo-Abend in Lauingen voller Esprit und Eleganz

Bei dem Eröffnungskonzert der Klaviertag beeindrucken Birgit Nerdinger am Klavier und Jochen Schwarzmann an der Klarinette die Gäste im Rathausfestsaal.

Es ist eine schöne Gepflogenheit, die Klaviertage mit einem Festkonzert zu eröffnen. Die Leiterin Birgit Nerdinger hat sich aus diesem Anlass immer wieder illustre Gäste eingeladen. Heuer wählte sie mit Jochen Schwarzmann den Direktor des Albertus Gymnasiums, in dessen Räumen die Klaviertage abgehalten werden. Damit kam erstmals die Klarinette zu Ehren, die Jochen Schwarzmann als Schulmusiker studiert hat. Teilnehmerinnen des Workshops, ehemalige und aktive Lehrer des musischen Gymnasiums und zahlreiche musikbegeisterte Gäste konnten sich von der bemerkenswerten Qualität des Gebotenen überzeugen.

Im Lauinger Rathausfestsaal sind die Gäste überrascht

Schon als die B-Klarinette die erste Passage des „Concertinos op. 26 " von Carl Maria von Weber aus dem Jahre 1811 erklingen ließ, zog der samtene Ton der tiefen Lage im Adagio das Publikum in seinen Bann. Jochen Schwarzmann erweiterte die Skala temperamentvoll mit geistvollen Phrasen im sprühenden Andante und setzte das Allegro mit Sechzehntelläufen nahezu schwerelos um. Im Rathausfestsaal waren die Zuhörerinnen und Zuhörer überrascht, beeindruckt und schließlich beglückt. In der Tat hat sich mit Jochen Schwarzmann eine Koryphäe präsentiert, die bereits mehrfach ausgezeichnet wurde und Orchestereinsätze aufweisen kann. Nach Webers frühromantischem kleinem Konzert kam bei den „Fantasiestücken op. 73" von Robert Schumann der romantische Überschwang trefflich zur Geltung. Jochen Schwarzmann nahm diesmal die A-Klarinette zur Hand. Sie klang beseelter, weicher und traf die Stimmungsschwankungen mit präziser Sicherheit. Ob träumerisch melancholisch im ersten Stück, spielerisch energisch im zweiten und leidenschaftlich wild im dritten: die Klarinette bestach durch Virtuosität und poetischen Glanz.

Bei der spätromantischen Sonate in f-Moll op. 120/1 von Johannes Brahms (1895) wird der spezifische Klang der Klarinette äußerst nuanciert herausgestellt. Hier konnte Jochen Schwarzmann die gesanglichen wie volksliedhaften Anteile ausdrucksvoll darstellen. Das Spektrum der Register reichte vom melodiösen Thema, das fast drei Oktaven umfasst, zum warmen fast behaglichen Klang des Solo-Instrumentes. Anmutig gestaltete der Ton der Klarinette den Ländler, munter das Rondo des Schluss-Satzes. Mit großer Hingabe erfüllte Jochen Schwarzmann seinen Part, ganz vertieft, mit dem Instrument verwachsen.

Birgit Nerdinger erweist sich als ausgezeichnete Begleiterin

Kaum ein Blick auf die Noten, nur kurze Verständigung mit der Pianistin Birgit Nerdinger. Sie erwies sich als ausgezeichnete Begleiterin. Ihr Musikverständnis, die hohen technischen Fertigkeiten stützten auf besondere Weise den Solisten. Die Harmonie im Zusammenspiel, das Mitdenken Nerdingers am Blüthner-Flügel, die verströmenden Impulse setzten Maßstäbe. Elegant wölbten sich die melodischen Linien in den getragenen Sätzen, markant stürmte der weit griffige Klaviersatz voran, leidenschaftliches Mitgehen in reizvollen Dialogen kennzeichneten ein echtes partnerschaftliches Duo-Musizieren. Riesiger Beifall im überfüllten Festsaal für eine Sternstunde der Kammermusik.