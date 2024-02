200 Jahre Königsgarten: Die Spuren von Königs Max I. Joseph in Lauingen

Vor zwei Jahrhunderten wurde der Königsgarten zur Feier des 25-jährigen Regierungsjubiläums des bayerischen Königs Max I. Joseph eingeweiht. Ein Rückblick.

Propaganda ist keine Erfindung unserer Tage. Seit den Napoleonischen Kriegen und den Befreiungskriegen hat die regierungsamtliche Propaganda, nicht nur in den Medien, eine Intensivierung erfahren und ist wirkmächtig geblieben, über das 19. Jahrhundert hinaus. So verwundert es wenig, dass zum 25-jährigen Regierungsjubiläum König Maximilians I. Joseph im Jahr 1824 eigens eine propagandistische Festschrift erschien – in aufwendigem Großformat. Hermann Müller, Lauinger Stadtarchivar, und Bernhard Ehrhart, Leiter des Heimathauses in Lauingen, haben recherchiert und in den alten Dokumenten geforscht.

Und sie sind fündig geworden. Sie schreiben: "Darin wird gegenübergestellt, was unter dem Regenten in den staatlichen Verhältnissen an Veraltetem abgetan und an Neuem glücklich erreicht wurde, zum Beispiel: statt einstiger territorialer Zersplitterung nunmehr ein arrondiertes Staatsgebiet; anstelle der Zugehörigkeit zu Klein- und Kleinststaaten bzw. Stadtrepubliken eine geeinte (bayerische) Nation; statt legislativer und exekutiver Willkür ein geordneter Rechtsgang; statt der Vergabe von Amtsposten an Privilegierte nunmehr Einstellung und Beförderung nach Eignung und Fähigkeiten; statt Zunftzwang und Monopolen fortan Freiheit von Handel und Gewerbe." Nicht zuletzt diente der offiziöse Rückblick auf 25 Jahre Regentschaft der Vorbereitung des anstehenden Jubiläums und war damit auch als Fingerzeig für die Untertanen gedacht, sich in dieses einzubringen.

Die Entstehungsgeschichte des Lauinger Königsgartens

Dem sind Magistrat und Bürger der Stadt Lauingen mit einem beachtlichen Unternehmen gefolgt, der Anlage eines Jubiläumsgartens – auch „Max-“oder „Königsgarten“ genannt. Schon 1807 hatte ein Lauinger Gärtner und Brauer im Osten außerhalb der Stadtmauer eine Gaststätte mit dem sinnigen Namen „Zum Blumenstock“ errichtet. Zwischen dieser Wirtschaft, Singstraße und Dillinger Straße wurde dann vor 200 Jahren der Garten zu Ehren des Königs angelegt.

Die Bepflanzung mit 24 Bäumen folgte einem Plan, der im Grundriss ein „M“ (für Maximilian) und ein mittig darin eingefügtes „I“ (für Joseph) zeigen und herausragende Daten seiner Regierungsjahre symbolisieren sollte, vom Regierungsantritt bis hin zur Verwirklichung Bayerns als „moderner“ Verfassungsstaat. Die Setzung eines 25. Baums, der Jubiläumslinde, war der Höhepunkt der Einweihungsfeierlichkeiten, die schon tags zuvor, am 15.2.1824, mit einer „Maskerade zu Pferde“ und einem Zapfenstreich begonnen hatten. Am Festtag selbst: Wecken mit Trommelschlag und Böllerschuss, dann Parade von Militär und Landwehr auf dem Marktplatz, 9 Uhr Festgottesdienst mit Tedeum, anschließend feierlicher Zug zum Gartenplatz.

Stadt Lauingen drückt damit ihre Treue aus

Dort wurde die Jubiläumslinde gepflanzt, Reden wurden gehalten, ein Protokoll aufgesetzt. Die Schuljugend umrahmte alles mit Gesang, auf den König wurden zahlreiche „Lebehochs“ ausgebracht; anschließend Festbankett in der „Rose“. Nachmittags wiederum Maskeraden, abends Bälle (es ist ja auch Fasnachtszeit). Mit Festgeläute und einer feierlichen „Illumination“ endete das offizielle Programm.

Die Stadt hat mit dieser Feier ihre Treue zum angestammten Herrscherhaus aufs Eindrücklichste bekundet, aber mit der Parkanlage auch sich selber beschenkt. Zur Erneuerung dieser kulturhistorisch und insbesondere stadtgeschichtlich bedeutsamen Stätte könnte der erhaltene ursprüngliche Plan noch immer als authentische Grundlage dienen.