Ein ganzes Wochenende für Modellbaufans in Lauingen

Internationale Aussteller, Zugmodelle und Dampfwagen zum Mitfahren: Im E-Park am Wasserturm in Lauingen findet am Samstag und Sonntag das erste Großbahntreffen statt. Es gibt sogar einen Sonderzug.

Seit den Lockdowns 2020 war der E-Park Lauingen und das E-Café für Besucherinnen und Besucher geschlossen. Doch das ist jetzt vorbei. Am Wochenende findet das erste Großbahntreffen am Wasserturm statt. Internationale Spitzenmodellbauer präsentieren ihre Kleinode, in den Parkanlagen fahren Bahnen und Straßendampfmaschinen, es gibt eine Börse und einen Verkauf.

Carmen Krug, Geschäftsführerin des E-Parks Lauingen, freut sich: „Dass es gelungen ist, dieses Großbahntreffen von der Spurweite Null bis hin zu großen Parkbahnen bei uns zu organisieren, ist eine tolle Sache.“ Modellbau der Spitzenklasse, angefangen von traumhaften Anlagen und handelsüblichen Modelleisenbahnen der Größe Null über Spur 1 bis hin zu Großmodellen der Parkbahnen und die im E-Park beheimateten Originale, sind am 23. und 24. April zu bewundern. Aus ganz Deutschland, den Niederlanden, Österreich und der Schweiz kommen passionierte Modellbauer und präsentieren ihre teils preisgekrönten Arbeiten, speziell in diesen großen Maßstäben.

Auf der Strecke der Härtsfeldbahn fährt ein Sonderzug

Auf dem Grundstück wurden laut Pressemitteilung in Lockdown-Zeiten Gleise verlegt, Bahnhöfe und Parkflächen neu angelegt und erweitert. Sowohl auf den neuen Trassen der Parkeisenbahnen als auch auf mancherlei Straßendampfmaschine können die Besucher als Passagiere mitfahren. Im Eventcenter des E-Parks stellen verschiedene Modellbau-Firmen aus, umringt von täuschend echt wirkenden Dioramen und Schauanlagen. Auch KM1, der ortsansässige Modellbahnproduzent, zeigt bei seiner Frühjahrsmesse aktuelle Modelle, die teils aus Tausenden Einzelteilen handgefertigt sind.

Und das Treffen endet nicht einmal an den Grenzen des Lauinger E-Parks: Es wurde ein Sonderzug bei der Härtsfeldbahn in Neresheim gebucht, der am Samstagabend um 18 Uhr nur für die Besucher des Großbahntreffens fährt. Sogar das neue Modell der Lok 12 im Museumszustand wird dann mit an Bord sein. Da die Plätze begrenzt sind, ist eine Anmeldung zu empfehlen, die über www.eepark.eu erfolgen kann. Die Veranstaltung ist zum großen Teil überdacht und kann so bei jedem Wetter stattfinden. Karten für die Ausstellung und den Sonderzug gibt es an der Tageskasse.

Für Erwachsene kostet das Tagesticket zehn Euro, für Kinder sieben, der Sonderzug kann für sechs Euro gebucht werden. Parkplätze sind vor Ort vorhanden, der Zugang ist nur über Tor 2, Riedhauser-Straße 60, möglich. Das Großbahntreffen am Wasserturm findet am Samstag von 10 bis 17 Uhr und Sonntag von 10 bis 16 Uhr statt. Wer möchte, kann an beiden Tagen auch schon ab 9 Uhr zum Weißwurst-Frühstück eintreten. (pm)