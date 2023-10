Ein gelungenes Debut für die neue Dirigentin

Für Anja Baumann ist das Herbstkonzert der erste Auftritt mit dem Gesangverein Frohsinn Lauingen. Sie feiert ein gelungenes, schwungvolles Debut.

Es war ein stimmungsvoller musikalischer Herbstnachmittag, den der Gesangverein Frohsinn im voll besetzten Abertus-Magnus-Saal der Elisabethenstiftung ausrichtete. Dazu trug der Chor mit sehr gut einstudierten Liedern bei und ein erfrischendes Instrumentalensemble, das temperamentvoll volkstümliche und moderne Hits präsentierte. In stetem Wechsel offerierten beide Klangkörper ihre musikalischen Kostbarkeiten und animierten die Gäste zum Mitsummen und Mitsingen. Schließlich war vieles bekannt und beliebt, das serviert wurde.

Die Schrammelmusikanten boten ein Klangerlebnis der besonderen Art mit Heidrun Krech-Hemminger an der führenden Violine, Andreas Schneider am E-Piano, Alfred Philipp mit Gitarrenklängen und Harry Hemminger, der gekonnt am Schlagzeug den Rhythmus vorgab. Das Quartett gefiel mit gut aufeinander abgestimmten Polka, Marsch, Mambo und Walzer. Die "Volkstänze" passten trefflich zu den Volksliedern des Gesangvereins. Sie wurden von Hans Hauf vorgestellt.

Zum ersten Mal agierte Anja Baumann als Dirigentin des Gesangvereins. Sie leitete die Sängerschar mit sicherer Hand, wählte das richtige Tempo, gab präzise Einsätze. Mit Engagement, sauberer Intonation, gutem Textverständnis und homogenem Klang wurden die Chorsätze vorgetragen. Viele der einprägsamen Chorsätze erklangen A-Cappella.

Darunter waren das Madrigal "Wie lieben sehr im Herzen", die Hymne an den Wald von Mendelssohn-Bartholdy, die Episode vom feinen Mädchen von Joh. Brahms, Lieder der Freundschaft und des Humors. Andreas Schneider begleitete die Oldies "Capri Fischer", "Santa Lucia" oder "Mich trägt mein Traum" mit Akkuratesse und Eleganz. Insgesamt ein bemerkenswertes Debut der neuen Dirigentin und riesiger Beifall des Publikums. Da gab es zu Recht Blumen für Anja Baumann von Christl Hauf und eine Dankadresse an die Aktiven für ihr engagiertes Mitarbeiten.