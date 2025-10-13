Ein Instrumentalquintett als Botschafter des Friedens

Fulminante Trompetenklänge, ein fundiertes Orgelspiel und die rhythmische Kraft von Pauke und Trommel bestimmten kürzlich das begeistert aufgenommene Konzert des Bachtrompetenensembles in der Augustinerkirche in Lauingen. Dabei überragten die hohen Trompeten von Rainer Hauf, Armin Schneider und Jonas Hillenmeyer, die mit technischer Gewandtheit brillierten. Das Zusammenspiel des Trios prägte die zwölf Stücke, die von der Renaissance bis in die Moderne reichten. So das englische „Pastime with good company“ aus der Zeit Henry VIII., in dem sich die Bläser an verschiedenen Plätzen im Kirchenraum postierten und die Akustik nutzten, unterstützt von der Truhenorgel.

Das Barockfenster mit großartigen Klangeindrücken war weit geöffnet im „Adagio“ von Tomaso Albinioni und in G. Fr. Händels einzigartigem „Einzug der Königin von Saba“. In der festlichen Ouvertüre aus der dritten Orchestersuite von J. S. Bach jubelten die Trompeten, während sie in Bachs „Air“ in feinem Triomusizieren die führende Melodiestimme geschickt umrankten. Ralf Baumann steuerte an der Orgel eine Fuge des Thomaskantors bei und ließ die „Canzonetta“ von Dietrich Buxtehude aufleuchten. Der Organist hat mit dem „Festival Offertorium“ ein Paradestück einstudiert. Wie Baumann die Akkorde in schnellem Tempo darlegte, war von virtuosem Können gekennzeichnet.

In Mozarts Ouvertüre zur Oper „Zauberflöte“ glänzten die Bläser und brachten eine metallene Farbe in das kammermusikalische Geschehen, von Pauken garniert und der Truhenorgel unterlegt. Das Spiritual „Do Lord, remember me“ erhielt den groovigen Background und „You raise me up“ die sängerische Entsprechung durch Tom Lier. Der Schlagzeuger komponierte eine „Hymne für den Frieden“, die Herz und Gemüt im gut besuchten Gotteshaus erfasste. Es war ein besonderer Moment, als die Trompeten der Frage nachgingen, warum es keinen Frieden in der Welt gäbe. Sie fanden die Antwort in der Hymne, die alle Mitwirkenden in einer Geste der Zuversicht vereinte.