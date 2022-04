Ein Mann steht unter Drogeneinfluss, ein andere Mann hat 1,1 Promille

Die Dillinger Polizei stoppt in Lauingen zwei Fahrer. Was sie nun erwartet.

In der Lauinger Innenstadt wurde am Mittwoch ein 29-jähriger Mofa-Fahrer durch einen Beamten der Verkehrspolizei Donauwörth einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellte der Beamte fest, dass der 29-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Drogenschnelltest ergab, dass der Fahrer zuvor THC haltige Drogen konsumiert hatte. Bei der Durchsuchung fand der Beamte schließlich noch eine weitere geringe Menge an Marihuana. Der 29-Jährige musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen, sein Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Außerdem erwartet ihn nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes, so die Polizei in ihrem Bericht.

Alkoholisiert mit dem Pkw unterwegs

Gegen 19.00 Uhr wurde durch einen Zeugen der Fahrer eines grünen VW Polos gemeldet, der in auffälliger und aggressiver Fahrweise in Lauingen unterwegs war. Bei einer anschließenden Fahndung konnte der 25-jährige Fahrer schließlich in der Dillinger Straße angehalten und kontrolliert werden. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer deutlich alkoholisiert war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille, so die Polizei. Der 25 Jährige musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen, außerdem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. (pol)

