Lauingen

18:00 Uhr

Ein Monat T-Club in Lauingen: So läuft es in der Disco

Plus Vor vier Wochen hat das ehemalige Empire mit neuem Namen und neuem Team wiedereröffnet. Mit vollem Erfolg, aber auch mit viel Blaulicht. Eine erste Bilanz der Betreiber.

Von Simone Fritzmeier Artikel anhören Shape

Besser kann es nicht laufen: Vor genau einem Monat hat das frühere Empire, die Großraumdiskothek in Lauingen, wiedereröffnet. Mit neuem Namen und neuem Team. Und der T-Club, wie der Partytreffpunkt im Landkreis Dillingen nun heißt, kommt an. Betriebsleiter Ansgar Wahl, der jahrelang der Chef der Kultkneipe Bierbrunnen war, sagt: "Es ist mega. Es läuft super. Wir sind alle mehr als happy." Mit "Wir" meint er auch Peter Hitzler, Chef und Investor des T-Clubs. Und auch der Namensgeber. Denn eigentlich ist Hitzler Inhaber der Tischmacher-Fahrschule in Dillingen - das T im T-Club. Und auch er sagt nach dem ersten Monat als Discobetreiber: "Es ist einfach genial, einfach super. Dass der Club so gut ankommt, damit habe ich nicht gerechnet." Aber das bestätige ihn und seinen Mut für solch einen Schritt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen