Lauingen

vor 17 Min.

Ein neues Gewerbegebiet in Lauingen sorgt für Kritik

Plus Die Stadt Lauingen will auf Feldern nördlich der B16 Firmen ansiedeln. Die Kritik daran lässt nicht lange auf sich warten. Mutet man den Landwirten zu viel zu?

Von Jonathan Mayer

Nördlich der B16 in Lauingen könnten in einigen Jahren neue Firmen siedeln. Die Felder zwischen Riedhauser Straße und Wittislinger Straße werden zum Gewerbe- und Industriegebiet. Die Stadt steigt in die Planungen ein – und will notfalls auch bei Grundstücksverkäufen das letzte Wort haben. Doch schon jetzt regt sich Widerstand.

