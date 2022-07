Ein Spaziergang auf den Spuren der EU führt jetzt durch Lauingen

Durch Lauingen führt nun eine interaktive Stadtführung, die die EU erlebbar macht. Dahinter stehen Lehrkräfte der dortigen Berufsschule.

Die Europäische Union kann trotz zahlreicher Krisen in den vergangenen Jahren auf eine beispiellose Erfolgsgeschichte zurückblicken, die Bürgern Europas Frieden, Freiheit, Demokratie und Wohlstand brachte. Die politische Institution EU jedoch ist für viele, gerade für Jugendliche, oft wenig konkret. Diese Beobachtung haben bereits viele Lehrkräfte im Rahmen der politischen Bildung gemacht.

Die sechs Politik-und-Gesellschaft-Referendarinnen und Referendare der Lauinger Berufsschule entwickelten eine Stadttour durch Lauingen, die die Errungenschaften der EU erlebbar machen soll. Das Foto zeigt Referendar Maximilian Baur mit der Klasse M10A an den EU geförderten Stufen an der Brenzmündung zur Donau. Diese Station behandelt das Thema „LEADER-Programme“ der EU zur Förderung ländlicher Regionen. Foto: Jennifer Stoy-eppinger

Der Frage, wie für Schülerinnen und Schüler die EU greifbarer gestaltet werden kann, haben sich die Referendarin und die Referendare des Faches Politik und Gesellschaft (PuG) der Staatlichen Berufsschule Lauingen gewidmet. Mit Unterstützung von Europe Direct, ein Kommunikationsnetzwerk der Europäischen Kommission, erarbeiteten die jungen Lehrkräfte eine interaktive Stadtführung durch Lauingen, die die Errungenschaften der EU erlebbar macht.

Am Lauinger Supermarkt wird über Verbraucherschutz informiert

Bei der Tour durch die Stadt Lauingen werden an verschiedenen Stationen Bezüge zu Europa hergestellt. Beispielsweise wird am REWE in Lauingen der Inhalt Verbraucherschutz thematisiert. „Oft ist einem nicht klar, was hinter all den vielen Zeichen steckt“, so Louis Leicher, Auszubildender zum Industriemechaniker der Firma BSH. „Aber es ist super für uns Konsumenten, dass wir zum Beispiel durch das CE-Zeichen geschützt sind. Produkte mit diesem Zeichen müssen eine Reihe von Mindestanforderungen erfüllen. So sind Materialien, die dieses Zeichen tragen, beim Berühren, Einatmen oder Verschlucken nicht schädlich. Auf Spielzeugen und Fernsehern habe ich dieses CE-Kennzeichen schon mal gesehen.“

Ein Lauinger Reisebüro und die Vorteile der Reisefreiheit in der EU

Am Parkplatz Radgarten wird die EU-Klimapolitik und konkret die Umweltplakette besprochen. Das TUI Travel Star Reisebüro dient als Platz, wo Schülerinnen und Schüler über Freizügigkeit, Reisen, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit in der EU reflektieren. Vor der Sparkasse diskutieren die Teilnehmenden über die Gemeinschaftswährung Euro und, nach den aktuell immer weiter steigenden Preisen vor allem im Energiesektor, angeregt über die Hauptaufgabe der Europäischen Zentralbank, die Inflationsrate niedrig zu halten.

„Ich wusste nicht, dass die EU so viele tolle Projekte fördert. Hier an der Brenz sogar die großen Stufen auf denen wir an der letzten Station unserer EU-Tour gesessen waren“, so Nicholas Händle, Auszubildender zum Industriemechaniker der Firma Gropper im ersten Lehrjahr. „Im Rahmen des Leader-Programmes werden speziell ländliche Regionen gefördert.“

Studienreferendar Maximilian Baur erklärt zu der von ihm ausgearbeiteten Station: „In lokalen Aktionsgruppen arbeiten Kommunen, Vereine, Verbände, Unternehmen und Privatpersonen zusammen, um ihre Region aktiv zu gestalten. In Bayern sind diese Aktionsgruppen für alle Interessierten offen und als Vereine organisiert.“ „Wenn nun einer von euch eine geniale Idee zur ländlichen Entwicklung hat, kann er sich bei seiner lokalen Gruppe melden und bekommt Hilfestellung und, wenn es gut läuft, Unterstützung bei der Finanzierung“, ergänzt Referendar Kilian Ruppert, der gemeinsam mit Maximilian Baur das Projekt des PuG-Seminars organisierte. „Auf diese Weise erfolgt eine selbstbestimmte Entwicklung des ländlichen Raums unter dem Motto Bürger gestalten ihre Heimat.“

Mit den Neugestaltungen des Donaustrandes (Projekt „Flusslandschaften in Schwaben), Errichtung von Fahrradständern und Ruhebänken in Richtung des Donauradwanderwegs nahe der Auwaldbrücke (Projekt „Donautäler“ zur Verbesserung der Angebote im Bereich des Radtourismus) sowie das Vitalisierungsprojekt "Neues Wohnen auf dem Land" für Kerne der Ortsteile und für die Stadtmitte hat die EU in Lauingen bereits zahlreiche Projekte gefördert.

Wo betrifft uns die EU im Alltag

Die Tour setzt sich laut Pressemitteilung aus verschiedenen Stationen zusammen. Das Konzept ist im Minimalaufbau für eine 90-minütige Unterrichtseinheit konzipiert. Es kann jedoch durch den modularen Aufbau flexibel erweitert werden. Die Module werden durch digitale LearningApps zur Vertiefung und Anwendung der Informationen aus den Stationen ergänzt.

Das Ziel der Referendarinnen und Referendare für das Fach Politik und Gesellschaft der Staatlichen Berufsschule Lauingen war es, im Rahmen der Tour „Die EU in Lauingen erlebbar machen“ Beispiele aufzuzeigen, wo jeder in seinem Alltag von den Regelungen der EU ganz konkret betroffen ist. „Wir wollten die allgegenwärtige Präsenz der Europäischen Union aufzeigen. Wir freuen uns nun sehr, durch die Tour das Bewusstsein dafür geschärft zu haben“, so die angehenden PuG-Lehrkräfte.

Auch in Augsburg kommt das Lauinger Projekt gut an

Johannes Wessel-Bothe, Vertreter des Europabüros mit Europe Direct und Kommunale Entwicklungszusammenarbeit der Stadt Augsburg freut sich, dass die Stadtführung so gut ankommt: „Vielen Dank an das Politik-und Gesellschaft-Seminar für die tolle Umsetzung. Auch mit unserer Europa-Stadtführung in Augsburg, die inzwischen auch digital durchgeführt werden kann, haben wir sehr positive Erfahrungen gemacht. Eine interaktive Tour, in der die Teilnehmenden konkret erfahren, was die EU vor Ort für sie tut, ist die beste Medizin gegen Europa-Verdrossenheit."

„Seit vielen Jahrzehnten sorgt die Europäische Union für Frieden, Wohlstand und Stabilität. Es gibt Möglichkeiten im Ausland zu arbeiten und Praktika zu absolvieren. Die EU und unsere Schule, bietet dazu eine gute finanzielle Unterstützung an. Die BSL ist aktuell in Dublin und Polen aktiv (siehe Homepage). Reisen ohne Grenzkontrollen, eine einheitliche Währung ... die Liste der weiteren Vorteile der EU, nicht nur für Jugendliche, ist lang“, so Schulleiter der Staatlichen Berufsschule Lauingen, Peter J. Hoffmann. „Das dürfen wir uns immer wieder bewusstmachen. Dazu dient auch unser Unterricht und so ein besonderes Projekt wie die Stadtführung unserer Referendare.“

Die Stadt Lauingen begrüßt die Initiative des PuG-Seminars der Staatlichen Berufsschule Lauingen. Deshalb steht die interaktive Stadtführung ab sofort allen Interessierten zur Verfügung. Hinweise, Ablaufplan und Unterlagen zu den Stationen gibt es per Mail an mueller@lauingen.de (Ansprechpartner: Christian Müller). (AZ)