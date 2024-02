Das Lauinger Hochrad ist ein echtes Unikat

Paul Feistles Hochrad dürfte das letzte seiner Art in Lauingen sein. Dieses Jahr ist es sogar beim Faschingsumzug dabei. Für den Piloten "Schwerstarbeit".

Lauingen will Fahrradstadt werden, dazu liefen im vergangenen Jahr im Rahmen des Radlsommers viele verschiedene Aktionen. Beim Abschlussradeln mit dabei war Bernd Hirner auf dem Hochrad. Beim Lauinger Faschingsumzug 2024 am Sonntag, 11. Februar, wird das Hochrad als historisches Unikat mit Bernd Hirner wieder dabei sein.

Für das Beherrschen des 23 Kilogramm schweren Rads mit einer Sattelhöhe von 1,60 Meter braucht es Geschick, Kraft, Balance und vor allem Training. Der erste Versuch „war Schwerstarbeit“, so Bernd Hirner. „Größte Herausforderungen sind Kurvenfahrten und der rechtzeitige Absprung.“

Schon seit den 1950er-Jahren ist das Hochrad in Lauingen

Paul Feistle (vorne) im Mai 1985 bei der offiziellen Eröffnung des Donauradwegs zwischen Ulm und Regensburg. Foto: privat

Besitzer des Hochrads ist Paul Feistle. Im Fasching 1973 stieg der Lauinger erstmals auf das Unikat, um den Umzug zu begleiten. Ein Jahr später wurde aus Paul Feistle der Lauinger Faschingsprinz Paul I., der gemeinsam mit der Ortsverkehrswacht als Hochradfahrer Spenden für einen dringend benötigten Rettungswagen sammelte.

Das Hochrad in die Albertus-Magnus-Stadt brachte Leonhard Flemisch in den 1950er-Jahren, wann exakt ist heute unklar. Eindeutig ist dagegen, woher das Hochrad stammt: aus der Radmanufaktur Anton Linder München, die bis ins Jahr 1906 existierte. Über mehrere Umwege kam das Hochrad Anfang der 1970er-Jahre gegen einen symbolischen Preis in den Besitz von Paul Feistle. Der Zustand des Unikats war marode: Speichen fehlten, Ersatzteile gab es weit und breit nicht, das Gestell aus Altbronze war ein Sanierungsfall fürs Spezialschweißgerät. Die Reparaturen führte das Fahrradgeschäft Remmele durch. Tesa-Klebebänder hielten die Vollgummireifen zusammen, vor einigen Jahren hat Paul Feistle mit findigen Tüftlern die Reifen komplett erneuert, die Schweißarbeiten am gebrochenen Hinterrad erledigte das örtliche Fahrradgeschäft Riesenegger.

Das Hochrad ist Paul Feistle über viele Jahrzehnte ans Herz gewachsen, trotz manch finanziell lukrativer Angebote. Klar ist: Das historische Hochrad ist und bleibt in Lauingen. (AZ)