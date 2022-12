Einbruch in die Grundschule Lauingen: Unbekannte verwüsten Treppenhaus

Unbekannte Personen sind in die Lauinger Grundschule eingebrochen, entleerten einen Feuerlöscher im Treppenhaus und rissen eine Lampe aus der Wandhalterung. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte Personen sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in die Grundschule in Lauingen eingebrochen. Sie entleerten der Polizei zufolge einen Feuerlöscher im gesamten Treppenhaus und rissen eine Lampe aus der Wandhalterung. Sowohl der Feuerlöscher als auch der Lampenschirm konnten auf dem Fußballfeld hinter der Grundschule aufgefunden werden. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Hinweise unter 09071/560. (AZ)