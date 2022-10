Einmal in die Hölle und wieder zurück: Emotionale Lesung in Lauingen

Birgit Stengel hat ein Buch über ihre eigene Geschichte erzählt. Der Titel: "Burn-out – Das größte Geschenk meines Lebens".

"Es war der 29. Dezember 2011, als die Schwäche, die Antriebslosigkeit und Trauer der vorherigen Wochen ganz und gar Besitz von meinem Körper und meiner Psyche nahmen. Burn-out lautete die Diagnose. Das Jahr 2012 startete ich mit zweiundzwanzig Stunden Schlaf. Tiefste Depressionen hielten mich gefangen. Es war für mich die Hölle auf Erden, aus der ich nicht den geringsten Ausweg sah. Ich kündigte meinen Job, schleppte mich mehr schlecht als recht durch den Alltag, ohne auch nur wirklich am Leben teilzunehmen. An nichts hatte ich mehr Freude, weder an unserem Haus, dem schönen Garten, der wunderbaren Natur, unseren Söhnen. Ich habe zwei gesunde Hände und Füße und doch nicht die Kraft und Energie, um diese zu gebrauchen. Warum reagierte mein Körper so? Was war passiert?"

Birgit Stengel liest diese Zeilen aus dem Buch, ihrem Buch, das vor ihr liegt vor. Es ist nicht irgendeine Geschichte, sondern ihre ganz eigene. Das Team der Vhs und der Stadtbücherei Lauingen haben die Autorin eingeladen – ein bewegender und zugleich motivierender Abend.

Burn-out: Ein Jahr Medikamente brauchte Birgit Stengel

Nach einem Seminar im Allgäu, so Stengel weiter, wollte sie ihr Leben neu ordnen. Damals begann sich die Autorin um ihre tief sitzenden inneren emotionalen Verletzungen zu kümmern und hörte auf, die Schuld für ihr Leben und ihre Aufgaben bei anderen zu suchen. Schritt für Schritt konnte sie alte und negative Prägungen verwandeln, unterdrückte Gefühle auflösen und ihre Gedanken, Worte und Handlungen positiver und liebevoller ausrichten. Je mehr dies gelang, desto freier, gesünder, liebevoller und glücklicher fühlte sich ihr Leben an, wie sie in ihrem Buch eindrucksvoll beschreibt.

Doch um dies zu erreichen, habe sie erst einmal lernen müssen, sich selbst zu lieben mit ihren Stärken und Schwächen. Dabei halfen ihr Vorträge und vor allem Meditation und "Vater unser"-Gebete. Dennoch, nach dem Seminar, von dem sie euphorisch nach Hause gekommen war, kehrte der Alltag wieder ein, ebenso die Depression. Sie ging zu einem Heilpraktiker, bei dem sie neue Erfahrungen und Erkenntnisse erlangte. Der Bewusstseinsprozess beginnt in der Seele, und ein weiteres Seminar auf der Insel Lesbos stabilisierte sie erneut, sodass sie die Antidepressiva, die sie mittlerweile sei einem Jahr eingenommen hatte, endgültig absetzen konnte.

Autorin erlebte sexuellen Missbrauch und häusliche Gewalt in eigener Familie

Dennoch: Befreit und glücklich war sie nicht, das Leben erschien aber erträglicher, so die Autorin. "Eine Freundin brachte mich zu einer Heilerin", heißt es im Buch. "Das fühlte sich gut an." Bei der genaueren Betrachtung ihres Lebens mit dieser kam die Erkenntnis, von Beginn an in ihrem Leben keine Liebe, sondern nur Kälte erfahren zu haben. Sexueller Missbrauch und häusliche Gewalt wurden schon in frühen Jahren aufgedeckt, geschehen in der eigenen Familie. Diese negative Vergangenheit hatte das Leben der Autorin geprägt.

Die Opferrolle war ihr übergestülpt worden. Sie konnte diese nicht abstreifen, sondern als Reaktion ihre Gegenüber ebenfalls nur als Opfer behandeln. Die Heilerin half ihr dabei, allen zu vergeben, "was mich total erlöste", und als sich ein Arbeitskollege von ihr das Leben genommen hatte, "begann ich zu schreiben". Heute kann sie ihre Familie, ihren Mann, ihre beiden Söhne wieder lieben, umarmen und dabei glücklich sein. "Ich arbeite halbtags, wohne auf einem kleinen Dorf bei Gunzenhausen, ich bin zufrieden, glücklich und weiß, warum ich diesen Burn-out hatte – das größte Geschenk meines Lebens."