Lauingen

06:00 Uhr

Angebliche Nacht-und-Nebel-Aktion? Was in der Johanneskirche wirklich los war

Plus Angeblich wurden aus der Johanneskirche wertvolle Kunstgegenstände gestohlen. Das befürchtete ein Bürger. Die Stadt hat jetzt näher nachgesehen.

Von Jonathan Mayer

Eine angebliche Nacht-und-Nebel-Aktion, verschwundene Kunstgegenstände, eine Stiftung, von der keiner so wirklich etwas weiß. Der Fall um die Lauinger Johanneskirche bleibt kurios. Ein anonymer Hinweisgeber hatte sich an unsere Redaktion gewandt und gleich noch die Regierung von Schwaben informiert. Er war der Überzeugung, dass in der Kirche "Unglaubliches" passiere: Kunstgegenstände seien mitten in der Nacht abtransportiert worden. Das war der Stand vor einigen Wochen. Jetzt meldet sich die Stadtverwaltung zu Wort.

