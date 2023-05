Lauingen

12:00 Uhr

Er bringt die Orgel in der Lauinger Augustinerkirche einzigartig zum Leuchten

Plus Ralf Baumann gelingt in der Donaustadt ein großartiges Eröffnungskonzert. Warum eine Zugabe aber überraschend war.

Von Gernot Walter

Als Kleinod mit starker Ausstrahlung kann die erneuerte Sandtner-Orgel in der Augustinerkirche bezeichnen werden. Beim Eröffnungskonzert nach dreijährigen Modernisierungsmaßnahmen hatte Hausorganist Ralf Baumann "sein" Instrument programmstark zum Leuchten gebracht. Seine Freude über das gelungene Werk betonte der geistliche Offiziator Hermann Müller. Dieses sei nur durch die Spendenbereitschaft der Augustinerkirchen-Gemeinde möglich gewesen, denn weder staatliche noch kirchliche Institutionen hätten sich bei der Finanzierung beteiligt. Er dankte Norbert Bender von Orgelbau Sandtner, Dillingen für die bemerkenswerte Restaurierung der Orgel. Sie besitzt nun ein weites Klangfarbenspektrum, das vom substanziellem Pianissimo bis zu den Tutti-Anteilen reicht, ohne überpointiert zu wirken.

Melodien von Bach in der Augustinerkirche in Lauingen

Das Publikum in der gut besuchten Kirche hatte zu Beginn Präludium und Fuge in Es-Dur von J. S. Bach BWV 552 erlebt, das festlich, beschwingt in punktiertem Rhythmus erklang. Ralf Baumann charakterisierte das Ouvertürenhafte markant, reduzierte den Binnenanteil des Präludiums durchsichtig und mit erkennbaren Echowirkungen. Die erste Fuge schritt gemessen daher, fließend gehalten war die zweite und tänzerisch die dritte dargestellt. Der Choral "Jesus bleibet meine Freude" hat in der Orgelfassung nichts von seiner Wirkung eingebüßt. Baumann traf die Unendlichkeit einer der schönsten Melodien Bachs mit schlichter Natürlichkeit, ausgewogen in seiner intensiven Dreistimmigkeit.

