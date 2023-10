Lauingen

18:00 Uhr

Er flüchtete im Jahr 2013: "Ich war der erste Syrer im Kreis Dillingen"

Plus Vor fast genau zehn Jahren kam Ahmad Karakish in den Landkreis Dillingen. Heute hat er die deutsche Staatsbürgerschaft, lebt in Lauingen und will auch dort bleiben.

Von Christina Brummer Artikel anhören Shape

Er lächle schon, nur nicht so gern auf Fotos, sagt Ahmad Karakish. 2013 ist er nach Deutschland gekommen, noch vor der Zeit, als sich viele andere Syrerinnen und Syrer auf den Weg nach Europa machten. Heute lebt der 28-Jährige in Lauingen, ist inzwischen deutscher Staatsbürger, Vater und verheiratet. Das zu erreichen, war jedoch nicht ganz so einfach.

Wenn Karakish seine Geschichte erzählt, geht alles ganz schnell. Von der Heimat Latakia an der syrischen Mittelmeerküste fliegt er nach Ägypten, dann geht es weiter nach Italien. "In einem kleinen Boot", zehn Tage habe die Überfahrt gedauert. Karakish sagt das so dahin, als würde es ihn nicht mehr berühren. Damals war er 17, "noch ein Kind" wie er sagt, und habe sich noch nicht so viele Gedanken gemacht. Heute würde er das nicht mehr machen, nein. "250 Personen waren auf dem Boot", sagt er. Zum Glück sei alles gut gegangen, wobei „gut“ wohl relativ ist. "Die letzten Tage haben wir nichts mehr getrunken." Doch zusammen mit seinem Cousin im Boot erreicht er die italienische Küste.

