Erfolgreich Müll gesammelt in Lauingen

Die Vorschulkinder des Kinderhauses am Bahnhof beteiligten sich kürzlich im Rahmen der Flursäuberungsaktion des AWV am Müllsammeln. Und tatsächlich waren die Kinder mit ihren Kinderpflegerinnen Simone Winkler und Tanja Mack sehr erfolgreich: Ganze fünf volle Säcke Müll wurden in nicht ganz einer Stunde gesammelt. Anschließend gab es für alle eine Breze nach getaner Arbeit. Alle sind sich einig: Müll gehört entsorgt und nicht einfach in die Natur geworfen. Im Kindergarten finden auch weiterhin Aktionen zum Thema Müll/Upcycling statt, damit die Kinder den Umgang mit diesem Thema erlernen können.

