Erfolgreicher Benefizschafkopf am Albertus Gymnasium Lauingen

Ende März fand im Albertus Gymnasium in Lauingen ein Benefizschafkopfen zugunsten der Dillinger Tafel statt. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Arbeitskreis für Solidarität (AKS). Am Ende des Tages konnte ein beeindruckender Betrag von 1200 Euro an die Dillinger Tafel übergeben werden. Beeindruckend war die großzügige Spende der VR Bank Donau Mindel in Höhe von 400 Euro. Diese Unterstützung trug dazu bei, den Gesamtbetrag zu erhöhen und die wichtige Arbeit der Dillinger Tafel zu fördern. Die Veranstaltung wurde von Schulleiter Jochen Schwarzmann mit Grußworten eröffnet. Auch Jörg Roller von der Dillinger Tafel sprach zur Begrüßung und dankte allen für ihr Engagement. Die Schülerinnen des AKS hatten im Vorfeld viel Arbeit in die Organisation der Veranstaltung gesteckt. Die Atmosphäre war von Freude und Zusammenhalt geprägt, und die Spielerinnen und Spieler genossen nicht nur die spannenden Partien, sondern auch das Gefühl, Teil einer wichtigen Sache zu sein.

Stephan Mößnang, David Schütz (Sieger), Rainer Bauer, Jochen Schwarzmann bei der Siegerehrung (von links) Foto: Sammlung Schule

Am Ende des Tages waren sich alle Beteiligten einig: Der Benefizschafkopf war ein großer Erfolg. „Wir freuen uns, dass wir mit diesem Event Menschen helfen konnten und hoffen, dass wir auch in Zukunft ähnliche Aktionen durchführen können“, sagte Sabine Hummel vom Arbeitskreis Solidarität. Nachdem in den Vorjahren erfahrene Väter und Großväter die vorderen Plätze unter sich ausgemacht hatten, überraschte dieses Jahr David Schütz aus der 11. Klasse mit über 90 Punkten und nahm den übergroßen Wanderpokal mit nach Hause. Schulleiter Jochen Schwarzmann, der ebenso wie sein Stellvertreter Joachim Weishaupt mitkartelte, bedankte sich bei den fleißigen Schülerinnen vom AKS und den beiden Kollegen, Stephan Mößnang und Rainer Bauer, für die sehr gute Organisation der Veranstaltung. Der Benefizschafkopf am Albertus Gymnasium ist ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie durch gemeinsames Engagement und Solidarität positive Veränderungen in der Gemeinschaft bewirkt werden können.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.