Ersatz für Anlage aus den 1950ern: Lauinger Mittelschule hat neue Toiletten

Die Stadt hat mehr als 300.000 Euro in neue WC-Anlagen investiert. Schüler danken das mit einem Brief. Die alten Toiletten waren zum Teil rund 70 Jahre alt.

Die Lauinger Hyazinth-Wäckerle-Mittelschule freut sich über ihre rundum erneuerten und erweiterten Toilettenanlagen. Die Sanierung dauerte sechs Monate, für Planungs- und Baukosten investierte die Stadt laut einer Pressemitteilung rund 345.000 Euro. Alle vier Etagen der Mittelschule, vom Keller bis ins zweite Stockwerk, verfügen nun nach Abschluss der Bauarbeiten über jeweils eine Toilettenanlage für Jungen und Mädchen mit je zwei bis drei separaten Kabinen sowie über ein WC für Lehrerkollegium, Besucherinnen und Besucher. Die neue Toilettenausstattung sei "eine große Erleichterung für den Schulbetrieb, Schüler- und Lehrerschaft sind sehr zufrieden", so Rektorin Josefa Strehle. Auch Sechstklässler Tizian Heinl freut sich über die neuen WCs. Vergangenes Schuljahr schrieb seine Klasse sogar einen Brief an die Lauinger Bürgermeisterin, um sich für die neuen Toiletten zu bedanken.

Sechs Monate dauerte die Sanierung der Toiletten in der Lauinger Mittelschule

Mit 192 Schülern in zwölf Klassen war die bisherige Toilettensituation nicht mehr zeitgemäß. Denn das Schulgebäude am Marienweg stammt aus Mitte der 1950er-Jahre, damals errichtet als reine Knabenschule. Während sich in der Zwischenzeit baulich viel wandelte, waren die WC-Anlagen noch unverändert aus der ersten Bauphase. Und damit gab es viel zu wenige Toiletten auf den Etagen, im Keller waren die Anlagen inzwischen komplett gesperrt. Ausnahme waren die Toiletten im Erdgeschoss, "die wurden vor circa 20 Jahren saniert", berichtet Josefa Strehle. Grund der damaligen WC-Instandsetzung war die gleichzeitige Erweiterung der Schule um Küche, Ausgaberaum und Speisesaal sowie die WC-Nutzung durch die Volkshochschule. Nun wurden, intensiv und ausdauernd unterstützt durch den Elternbeirat, die WC-Anlagen in den beiden oberen Etagen sowie im Keller in Angriff genommen, komplett neu geplant, gestaltet und erweitert.

Blick in die neuen WC-Anlagen der Schülerschaft. Foto: Heike Siebert, Stadt Lauingen

Die Bauleitung übernahm das Lauinger Stadtbauamt, durchgeführt wurden die Bauarbeiten von Lauinger Handwerksfirmen sowie von einem Betrieb aus Syrgenstein. Die gute Kooperation aller Beteiligten wurde von der Schulleitung ausdrücklich gelobt. Sechs Monate dauerte die Bauzeit laut Pressemitteilung mit viel Rücksicht auf den laufenden Schulbetrieb, im Pausenhof wurde zusätzlich ein Toilettencontainer installiert. Bürgermeisterin Katja Müller (CSU) freut sich, dass die Bauarbeiten wie geplant realisiert worden seien. Und die Rektorin wünscht sich, dass die Benutzer und Benutzerinnen pfleglich mit den neuen Toiletten umgingen und dass durch eine gründliche und fachgerechte Reinhaltung gewährleistet werde, dass die neuen WC-Anlagen über Jahrzehnte hinweg tadellos funktionieren und gut aussehen.