Erst harte Schläge, dann Heavy Metal im Boxring in Lauingen

Plus Das Event "Face2Face" ist ein Riesenerfolg – für Veranstalter, Stadt und Publikum. Dabei steht nicht nur der Sport im Mittelpunkt, sondern auch Musik.

Eine Dreiviertelstunde mussten sich die Fans gedulden. Aber das hat sich rentiert: Im Rahmen des erfolgreichen "Face2Face-Events" in Lauingen sind nicht nur Sportler in den Boxring gestiegen, sondern auch die Heavy-Metal-Rocker der Band Impact. Zumindest fast. Denn nachdem dann der Boxring abgebaut war und die große Bühne gestanden hatte, konnte es losgehen. Und vielleicht war es die lange Wartezeit zum Auftritt, denn: Einige Zuschauer und Zuschauerinnen waren sich einig, dass die Band aus dem Landkreis Dillingen an diesem Abend über sich hinausgewachsen ist. Die Stimmung hätte also nicht besser sein können, das Box-Tattoo-Musik-Event in Lauingen war ein Riesenerfolg. Das freut Organisator Roland Steinle auch Tage danach: "Die Veranstaltung war super, alle waren begeistert. Mein großer Dank geht dabei auch an die Stadt Lauingen. Die Verwaltung hat uns immer unterstützt und geholfen." Auch deshalb wolle das Team um Steinle auch im nächsten Jahr wieder die Stadthalle zum Schwitzen und Beben bringen.

