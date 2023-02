Erst randaliert, dann kollabiert: 16-Jähriger muss in Lauingen versorgt werden

Nach dem Faschingsumzug in Lauingen randaliert ein junger Mann im Auto der Eltern, dann hat er plötzlich Schaum vorm Mund. Außerdem meldet die Polizei zwei Schlägereien.

Im Nachgang zum Lauinger Faschingsumzug am Sonntag meldet die Polizei Dillingen zwei Einsätze: Gegen 17.30 Uhr kollabierte ein 16-jähriger Faschingsbesucher, nachdem er zuvor im Auto seiner Eltern randaliert hatte und deswegen dem Rettungsdienst und der Polizei zugeführt wurde. Hierbei bekam der 16-Jährige laut Bericht der Polizei plötzlich Schaum vorm Mund und wirkte stark benommen. Kurz darauf erholte er sich wieder und gab an, sich nicht mehr an das Ereignis erinnern zu können. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Dennoch bestand der Verdacht, dass der 16-Jährige eine bislang unbekannte Substanz konsumiert hatte, die eine erhebliche Wesensveränderung und starke gesundheitliche Beeinträchtigungen nach sich zog. Er unterzog sich daher freiwillig einer Blutentnahme.

Ein Mann schlägt einem anderen in Lauingen ins Gesicht

Zu einer Auseinandersetzung kam es gegen 16.30 Uhr am Wittelsbacherplatz. Ein 39-Jähriger und ein 26-Jährige gerieten dabei aneinander. Hierbei schlug der 39-Jährige seinem Kontrahenten mehrfach mit den Fäusten ins Gesicht. Der 26-Jährige wurde leicht verletzt. Beide Männer waren zum Tatzeitpunkt erheblich alkoholisiert.

In Lauterbach kam es am Sonntag gegen 21.10 Uhr auf der Faschingsparty zu einer Auseinandersetzung. Hierbei schlug ein 41-Jähriger einem 34 -Jährigen von hinten ins Genick, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Der Vorfall wurde von einem Sicherheitsdienstmitarbeiter beobachtet. (AZ)

