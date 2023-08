Lauingen

vor 32 Min.

Essen angebrannt: Lauinger Feuerwehr steigt übers Fenster in Wohnung

Die Lauinger Feuerwehr wurde am Sonntag wegen eines ausgelösten Rauchmelders alarmiert.

In einer Wohnung in Lauingen brennt Essen an, der Bewohner ist jedoch nicht erreichbar. Die Feuerwehr geht daraufhin einen anderen Weg.

Die Feuerwehr Lauingen wurde am Sonntag gegen 10.45 Uhr aufgrund eines ausgelösten Rauchmelders in den Marienweg gerufen. Aus der Wohnung eines Mehrfamilienhauses drang laut Polizeibericht Rauchgeruch. Da der Wohnungsnehmer nicht öffnete, gelangte die Feuerwehr über ein Fenster in die Wohnung. Der Wohnungsnehmer hatte offenbar Essen auf dem Herd und im Ofen vergessen und hatte die Wohnung verlassen. Ein Schaden entstand durch das rasche Eingreifen nicht. (AZ)

