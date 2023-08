Evakuierung im Zweiten Weltkrieg machte diese Frauen zu Freundinnen fürs Leben

Weil der Ruhrpott bombardiert wurde, kam Gisela Schäfer vor 80 Jahren nach Lauingen. Dort lernte sie Marianne Braun kennen. Die Verbindung hält bis heute.

Es war eine schlimme Kriegszeit. Als die Evakuierung in Essen begann, war Gisela Schäfer gerade einmal acht Jahre alt. Mit ihren sieben Jahre alten Drillings-Geschwistern Irmgard, Bernd und Alfred wurde die heutige Frankfurterin im April 1943 aus dem Ruhrpott nach Lauingen an der Donau gebracht. Die Eltern blieben in Essen, der Vater arbeitete bei der Firma Krupp, die für die Rüstungsindustrie produzierte und deswegen das Ziel vieler Bombenangriffe war. So lernte die heute 88-jährige Frankfurterin die Lauingerin Marianne Braun kennen. Aus dieser Zufallsbekanntschaft entwickelte sich eine lebenslange Freundschaft. "Wir sind seit 80 Jahren in Verbindung", sagt die 89-jährige Lauingerin. Beide hätten Wert darauf gelegt, den Kontakt nie abreißen zu lassen. "Gisela ist wie eine Schwester für mich", sagt Marianne Braun.

Gisela Schäfer, die damals noch den Nachnamen Thülig hatte, erinnert sich an die Evakuierung. "Wir Kinder sollten beschützt durch diese Kriegszeit kommen." Ein Zug brachte schließlich Essener Kinder vom Hauptbahnhof nach Bayrisch-Schwaben, zusammen mit Lehrerinnen und einem Rektor. Die Mutter begleitete ihre vier Kinder zum Zug. "Für unsere Eltern war es sicher eine schwere Entscheidung", sagt Schäfer. Als die Kinder und ihre Begleiter in Lauingen ankamen, wurden sie von Vertretern der Stadt abgeholt und in einen großen Raum in der Nähe des Schimmelturms gebracht, wo es Kakao gab. "Mein großes Problem war die Sprache, ich verstand kaum ein Wort und dachte, dass wir im Ausland seien", blickt die Essenerin zurück. Dann wurden die Kinder auf verschiedene Familien verteilt.

Gisela Schäfer, geborene Thülig, und Mariann Braun sind Freundinnen fürs Leben geworden. Das Foto entstand beim bisher letzten Besuch der Frankfurterin in Lauingen. Foto: Gisela Schäfer

Gisela Schäfer kam in die Johann-Röhm-Straße zu Familie Braun. Sie bestand aus Vater Dominikus (Polizeichef), Mutter Anna (Hausfrau), Sohn Erich (14 Jahre) und eben Tochter Marianne, die damals neun war. "Ich hatte es sehr gut getroffen", freute sich die junge Essenerin. Schwester Irmgard kam im Nachbarhaus unter. Von Bernd und Alfred wussten die beiden erst einmal nichts. Nach ein paar Tagen erfuhren die Geschwister, dass die beiden nicht weit entfernt bei einer älteren Dame mit zwei erwachsenen Töchtern untergekommen waren. Die Brüder fühlten sich dort aber nicht wohl, die Unzertrennlichen wurden auseinandergerissen. Bernd kam zu einer Zahnarztfamilie in der Stadtmitte, Alfred fand eine Aufnahme in der Nachbarschaft der Schwestern. In ihrer ersten Postkarte schrieb Gisela Schäfer am 22.4.1943 an ihre Eltern: „Liebe Mutter und Vater. Aus der Schule schicke ich Euch tausend Grüße. Heute regnet es zum ersten Male. Hier ist es sehr schön. Mutter, mach Dir mal keine Sorge, ich hab es sehr gut. Ich schreibe jetzt jeden Samstag."

Es gab Momente, in denen Heimweh die kleine Essenerin befiel

Die Essener Kinder besuchten in Lauingen die Volksschule. Lehrerin war Fräulein Waiblinger aus Essen. Mehrmals gingen die Kinder nachmittags in einen Hort (heute Kolpinghaus). Marianne Braun durfte auch mitkommen. Die Situation, ohne Mutter bei fremden Leuten und fremden Lehrern zu sein, und das noch ohne wirkliche Freundin, habe ihr schon zu schaffen gemacht. "Die Schulzeugnisse aus dieser Zeit drücken diese Gefühlswelten aus", berichtet Schäfer. Bei Ausflügen nach Dillingen oder Gundelfingen und beim Wandern wurde mitunter das Lied angestimmt: „Nun ade du mein lieb Heimatland.“ Dies war der Moment, an dem Gisela Heimweh befiel. "Obwohl ich in der Familie sehr liebevoll aufgenommen wurde, träumte ich immer mal wieder in der Nacht, dass ich durch das im Krieg brennende Essen laufe und meine Eltern suche", teilt Schäfer mit.

Vom Krieg sei in Lauingen nicht so viel zu spüren gewesen. Einige Male gab es Fliegeralarm. "Man musste sich schnell anziehen, um in den Luftschutzkeller zu kommen, den es noch heute im Haus gibt", erinnert sich Schäfer. "Ein Schreck fuhr uns jedoch in die Glieder, als eines Tags ein kleineres Flugzeug auf dem Feld gegenüber dem Haus abstürzte." Der Pilot der Wehrmacht, der aus Lauingen stammte, habe im Tiefflug seine Eltern „grüßen“ wollen. "Er hat dieses Wagnis zum Glück überlebt", sagt die Frankfurterin. In der Donau lernte das Mädchen aus Nordrhein-Westfalen schwimmen. Und dass Süßigkeiten in Schwaben „Guatzla“ genannt werden, wussten die Kinder aus dem Ruhrpott ebenfalls schnell. Ihre Mutter, die einige Male nach Lauingen kam, habe Alfred und Bernd schließlich wieder mit nach Essen genommen. Dort sei es am Ende des Zweiten Weltkriegs aber viel zu gefährlich gewesen, und so flüchtete die Mutter mit den Brüdern in die Nähe von Salzwedel in der Altmark.

Lesen Sie dazu auch

Die Schwester wurde nach Haunsheim ausquartiert

Irmgard hatte inzwischen die Nachbarsfamilie verlassen, da diese eine Krankenschwester aufnehmen musste. Sie wurde umquartiert in den Nachbarort Haunsheim in die Familie des Bürgermeisters. "Hier war sie glücklich, denn es gab eine ältere Tochter, die sie verwöhnte." Im Dezember 1944 meldete sich die Mutter an, um die beiden Schwestern von Lauingen abzuholen und in die Nähe von Salzwedel zu bringen. "Ich habe mich gefreut, wieder mit Mutter und den Drillingen zusammen zu sein", schreibt Gisela Schäfer. Ein halbes Jahr nach Ende des Krieges gab es ein Happy End, da konnte auch der Vater der Kinder wieder bei der Familie sein. "Endlich waren wir alle wieder vereint", so Schäfer. Diese Ereignisse vor 80 Jahren seien prägend gewesen. "Mit meiner Ersatzfamilie Braun bin ich seither bis heute freundschaftlich verbunden", betont die Frankfurterin.

Als Marianne Braun damals hörte, dass Kinder aus Essen nach Lauingen kommen, habe sie sofort zu ihren Eltern gesagt, dass ein Mädchen in die Familie kommen soll. "Ich hatte ich mir doch immer eine Schwester gewünscht", sagt die 89-Jährige. Eine Fast-Schwester zu haben, sei sehr schön gewesen. "Mein fünf Jahre älterer Bruder hatte meist andere Interessen", stellt die Lauingerin fest. Nach Giselas Weggang im Dezember 1944 hielten die Mädchen durch regen Briefwechsel Kontakt. Gisela Schäfer besuchte ihre Lauinger Familie erstmals Mitte der 50er-Jahre. Seitdem gab es viele gegenseitige Besuche in Lauingen und Frankfurt. Der bisher letzte war vor zwei Jahren, als Gisela mir ihren beiden erwachsenen Töchtern in die Albertus-Magnus-Stadt kam.