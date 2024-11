Europapolitiker in Lauingen: Es geht um Landwirtschaft

Die Proteste der Landwirte im vergangenen Frühjahr haben den Respekt und das Verständnis für diesen Berufsstand enorm erhöht. So formulierte es der Europaabgeordnete Manfred Weber bei der Landesversammlung des Verbandes für landwirtschaftliche Fortbildung (Vlf) in Lauingen. Der Niederbayer, der als Partei- und Fraktionsvorsitzender der Europäischen Volkspartei (EVP) fungiert, wertete den Widerstand gegen Veränderungen zulasten der Branche auch in europäischen Nachbarländern als einen Erfolg. „Die Bauern verdienen in erster Linie Respekt und keine Anklagen.“ Vor den mehr als 230 Delegierten der landwirtschaftlichen Spitzenorganisation mit mehr als 100.000 Mitgliedern erinnerte sich der 52-jährige Politiker an seinen Auftritt unter anderem in München, als die klare Botschaft gegeben worden sei: „Genug ist genug.“

