Fahrrad und Fördergeld: Es tut sich was am Lauinger Bahnhof

Am Bahnhof ist eine sichere, wenn auch kostenpflichtige, Fahrradabstellmöglichkeit entstanden. Zudem gibt es gute Nachrichten aus München.

Die Stadt Lauingen kann ab Montag, 18. Dezember Radfahrern, Radtouristen und Pendlern einen neuen Service bieten. Am Bahnhof wird an diesem Tag eine neue Sammelschließanlage im Rahmen des Kooperationsprojekts "Bike+Ride-Offensive" in Betrieb genommen. Das schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Errichtet wurde die Anlage von der Firma Kienzler Stadtmobiliar Hausach. Die Nutzung der Schließanlage werde über ein Buchungssystem der Firma Kienzler geregelt. Hierbei können Fahrradfahrer wahlweise für einen Tag, für eine Woche, einen Monat oder ein ganzes Jahr einen Stellplatz für ihr Fahrrad vom PC aus oder mobil mit dem Smartphone buchen. Das geht über die Website www.rad-safe.de oder über die Rad-Safe-App. Zahlen kann man laut Pressemitteilung per PayPal, Lastschrift oder Kreditkarte. Wer für einen Tag bucht, zahlt einen Euro, eine Woche kostet fünf Euro, ein Monat 15 Euro und ein Jahr 100 Euro Gebühren. Vor Ort können die Nutzer dann die Sammelschließanlage mittels des direkt generierten Zugangscodes öffnen.

Den Fahrradfahrern wird somit ein sicheres und komfortables Abstellen ihrer Fahrräder ermöglicht, damit auch hochwertigen Rädern ein zuverlässiger Schutz vor Diebstahl oder Wettereinflüssen geboten ist. Auch im Hinblick auf die ansteigende Zahl von Radtouristen freut sich Bürgermeisterin Katja Müller sehr darüber, dass damit ein weiterer Schritt für die „fahrradfreundliche Stadt“ gemacht wurde.

Olaf Weller und Johannes Rauner von der Regierung von Schwaben, Erste Bürgermeisterin von Lauingen Katja Müller, Georg Winter, Stimmkreisabgeordneter Manuel Knoll, Willi Jörg, Sophie Steeger von DB Station & Service. Foto: Gabriele Deppner

Förderung für beidseitigen Bahnhofszugang

Eine weitere gute Nachricht gibt es auf der Donautalbahn. Laut dem Landtagsabgeordneten Manuel Knoll (CSU) hat nun auch die Stadt Lauingen, nach Höchstädt und Dillingen, eine Förderzusage für die beidseitige Erschließung des Bahnhofs bekommen. Die Förderung betrifft zunächst einmal die Planungsphase. Dafür erhält die Stadt 147.000 Euro vom Freistaat. Laut Pressemitteilung "freut sich" Stimmkreisabgeordneter Manuel Knoll, "dass das Engagement des Vorgängers Georg Winter nun auch der Stadt Lauingen und dem Anliegen des barrierefreien Bahnhofsumbaus" zugutekommt. (AZ)

