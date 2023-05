Fahrradfahrer prallt in Lauingen gegen ein Auto

Ein 44-jähriger Radler erleidet bei einem Unfall in Lauingen Verletzungen. Er wird ins Dillinger Kreiskrankenhaus gebracht.

Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Fahrradfahrer ist es am Montag gegen 14 Uhr in Lauingen gekommen. Der 44-jährige Radfahrer bog nach Angaben der Polizei von der Von-Eichendorf-Straße in zu weitem Bogen nach rechts in die Bahnerstraße ab und kollidierte mit dem Wagen einer entgegenkommenden 38-Jährigen.

Der Mann erleidet eine Kopfplatzwunde und Prellungen

Der 44-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß eine Kopfplatzwunde und Prellungen. Er musste in das Dillinger Krankenhaus gebracht werden. Am Rad und am Auto entstand ein Gesamtschaden von ungefähr 1600 Euro. (AZ)