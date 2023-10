Fahrradfahrerin kollidiert in Lauingen mit Auto

Eine 64-Jährige hat sich bei einem Unfall mit ihrem Fahrrad in Lauingen verletzt.

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten 64-jährigen Fahrradfahrerin ist es am Mittwochvormittag in Lauingen gekommen. Gegen 10:45 Uhr befuhr eine 79-jährige Autofahrerin die Bahnerstraße in Richtung Dillinger Straße, die 64-Jährige war mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Dillinger Straße stadtauswärts entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs.

Frau in Lauingen ist leicht verletzt

Im Einmündungsbereich beider Straßen kam es zur Kollision zwischen Auto und Fahrrad. Die leicht verletzte 64-Jährige begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung. An ihrem Fahrrad entstand Unfallschaden in Höhe von etwa 200 Euro. (AZ)