Fahrradfahrerin wird bei Unfall in Lauingen verletzt

Eine 32-jährige Autofahrerin hat eine andere Frau auf dem Rad an einer Kreuzung übersehen.

Eine 63-jährige Fahrradfahrerin wollte in Lauingen die Werner-von-Siemens-Straße am Radweg entlang der Dillinger Straße überqueren. Zeitgleich bog eine 32-jährige Pkw-Fahrerin von der Dillinger Straße nach links in die Werner-von-Siemens-Straße ab und übersah die Radlerin.

Das Fahrrad wurde am Vorderrad touchiert und die 63-Jährige stürzte auf die Fahrbahn, wobei sie sich leichte Verletzungen zuzog. Am Fahrrad entstand laut Polizei leichter Sachschaden. (AZ)