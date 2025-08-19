Zur Bedeutung von Feldkreuzen am Beispiel Faimingen

Die Landschaft ist voll davon, und doch übersieht man sie leicht: Kleindenkmale wie Feldkreuze, Bildstöcke, Sühnekreuze und historische Grenzsteine. Nicht selten stehen sie schon seit Jahrhunderten an ein und demselben Ort, der in früherer Zeit einmal wichtig war – sei es, dass er eine Wegkreuzung markierte, Grenzverläufe sichtbar festlegte oder an ein Verbrechen erinnerte. Viele erfüllen ihre Funktion noch heute, auch wenn die historischen Zusammenhänge längst in Vergessenheit geraten sind. Gerade Kleindenkmale sollen und wollen zum Innehalten und Nachdenken anregen: Denk-mal. Wer die Aufforderung ernst nimmt und ihrer Geschichte nachspürt, kann Spannendes entdecken.

Die beiden Faiminger Feldkreuze werden nur wenige kennen – und doch zieren sie schon seit nunmehr 100 Jahren die Flur an den einstigen Ortsverbindungswegen nach Norden. Das sogenannte Obere oder Große Feldkreuz steht am heutigen Feldweg nach Veitriedhausen und das Untere oder Kleine Feldkreuz am Römerweg, der auf der Trasse der alten Römerstraße von Faimingen aus ursprünglich geradewegs nach Frauenriedhausen führte. Auf ihren Sockeln ist „Gott segne unsere Fluren“ und die Jahreszahl 1925 zu lesen.

Zwei Feldkreuze gleichzeitig? Das ist ungewöhnlich

Dass zwei Feldkreuze gleichzeitig aufgestellt werden, ist ungewöhnlich. Wie ist dies zu erklären? Während die Unterlagen im Faiminger Gemeindearchiv keinen Aufschluss darüber geben, hilft die mündliche Überlieferung weiter. Am 2. Oktober 1924 war die erste Faiminger Flurbereinigung abgeschlossen worden, in deren Zuge man die Felder rationaler eingeteilt hatte. Dies nahm man zum Anlass, im Folgejahr die beiden heute noch erhaltenen Feldkreuze aufzustellen.

An ihren Standorten hatten sich aber auch schon früher Feldkreuze und sogar eine Kapelle befunden. Wie aus einer Karte von 1922 hervorgeht, stand anstelle des Oberen Feldkreuzes vorher „Baurschmids Kreuz“. Der Blick in die Kirchenbücher verrät, dass es nur auf Franz Xaver Baurschmid (1843-1910) aus Donaualtheim verweisen kann, der 1876 in Faimingen einheiratete und wohl das Kreuz stiftete. Vielleicht ist es sogar dasselbe, das heute noch steht, und es wurde 1925 nur instand gesetzt. Hierauf scheint seine Machart aus Gusseisen und sein neugotischer Stil, der eher in das 19. Jahrhundert verweist, hinzudeuten.

Icon vergrößern Die Geschichte des Oberen Feldkreuzes in Faimingen geht möglicherweise bis ins 19. Jahrhundert zurück. Foto: Johannes Moosdiele-Hitzler Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Geschichte des Oberen Feldkreuzes in Faimingen geht möglicherweise bis ins 19. Jahrhundert zurück. Foto: Johannes Moosdiele-Hitzler

Das Untere Feldkreuz kann auf eine noch längere Tradition zurückblicken. An seiner Stelle stand bis etwa 1800 eine Kapelle, die im Volksmund „Sankt Marxen Bild“ genannt wurde, also dem heiligen Markus geweiht war. Den Evangelisten Markus rief man bei Unwettern und um eine gute Ernte an. Dementsprechend war am Markustag (25. April) der jährliche Bittgang zu dieser Kapelle in Faimingen Brauch. Bereits 1767 heißt es, die Kapelle werde „seit alten Zeiten“ von den Faiminger Bauern unterhalten. Obwohl sie 1789 noch einmal grundlegend renoviert wurde, ist auf der ersten Flurkarte von 1834 an ihrer Stelle nur noch ein Feldkreuz eingezeichnet. Trotzdem heißt der Weg, der hier nach Lauingen abzweigt, noch heute „Kapellenweg“, und der Flurname „Bei St. Marxenbild“ hat sich bis ins 20. Jahrhundert hinein erhalten.

Feldkreuze sind wie Mosaiksteine

Ganz in der Nähe gab es übrigens noch eine weitere Kapelle, die sich auf der Höhe der heutigen Kastell-Siedlung zwischen Faimingen und Lauingen befand. Sie war der Gottesmutter Maria geweiht und ist bereits im Zuge der Reformation um die Mitte des 16. Jahrhunderts verschwunden. Auf alten handgezeichneten Karten ist sie noch dargestellt. Magnus Scheller, der „Wiederentdecker“ des römischen Faimingen, stieß bei seinen Ausgrabungen 1889 auf ihre Fundamente. Das Flurstück hieß damals noch „Am Kreuzle“, was darauf hindeutet, dass anstelle der Kapelle später ebenfalls ein Feldkreuz stand.

Wer vor 100 Jahren die beiden heute noch vorhandenen Kreuze gestiftet hat, ist nicht mehr bekannt. Mit ziemlicher Sicherheit wurden sie von Privatleuten finanziert, wie dies seit jeher üblich war. Der Faiminger Ortsbauernschaft ist es zu verdanken, dass sie bis heute überlebt haben. Nach einer grundlegenden Sanierung wurden sie am 2. Juli 1983 vom damaligen Lauinger Stadtpfarrer Albert Betz neu geweiht.

Icon vergrößern In Peterswörth wurde am Vortag zu Maria Himmelfahrt ein neues Feldkreuz eingeweiht. Es steht neben der Offinger Straße. Das alte Flurkreuz beim „Wünsch“ geht auf die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg zurück und wurde aus Dankbarkeit für die Rückkehr der Söhne aus dem Krieg von einem Einheimischen gestiftet. Die Vorstandschaft der TG hat anstatt einer Renovierung einem neuen Kreuz den Vorzug gegeben. Dabei wurden Details wie Maße und Proportionen, Christusfigur, Kupferdach oder Gravuren vom alten Kreuz weitgehend übernommen. Foto: Georg Stark Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen In Peterswörth wurde am Vortag zu Maria Himmelfahrt ein neues Feldkreuz eingeweiht. Es steht neben der Offinger Straße. Das alte Flurkreuz beim „Wünsch“ geht auf die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg zurück und wurde aus Dankbarkeit für die Rückkehr der Söhne aus dem Krieg von einem Einheimischen gestiftet. Die Vorstandschaft der TG hat anstatt einer Renovierung einem neuen Kreuz den Vorzug gegeben. Dabei wurden Details wie Maße und Proportionen, Christusfigur, Kupferdach oder Gravuren vom alten Kreuz weitgehend übernommen. Foto: Georg Stark

Feldkreuze und Bildstöcke sind wie Hausmadonnen und Brückenheilige Ausdruck der Bitte um Gottes Schutz und Segen. Indem sie oft von Bäumen flankiert sind, bieten sie den idealen Platz für eine kurze Rast von der Feldarbeit oder einem Fußmarsch durch die weitgehend baumlose Flur. Sie sind aber auch Mosaiksteine, ohne die die historische Kulturlandschaft ärmer wäre. Über ihren religiösen Zweck hinaus wirken sie landschaftsprägend, indem sie die Flur gliedern. In der Zeit vor der modernen Kartografie boten sie Orientierung und begründeten Flurnamen, die über Jahrhunderte tradiert wurden.

Durch die Witterung, mangelnde Pflege und leider auch mutwillige Zerstörung gehen Kleindenkmale immer wieder verloren. Um sie zu dokumentieren, hat der Bayerische Landesverein für Heimatpflege jüngst das „Kulturlandschaftsforum“ eingerichtet (www.kulturlandschaftsforum-bayern.de), wo Ehrenamtliche bei der planmäßigen Erfassung mitmachen können.

Dr. Johannes Moosdiele-Hitzler stammt aus Bächingen und lebt heute in Faimingen. Der Archivoberrat ist Stadtheimatpfleger in Nördlingen.