Diese "Mohren" aus dem Lauinger Fasching sorgen für heftige Debatten

"Die amerikanische Geschichte und der dortige Klang des N-Wortes dominiert."

Und genau hier haben wir, wie im Kommentar angezeigt, das irrsinnige Problem. Die Anwendung, der Gebrauch des Wortes "Nigger" in Amerika und deren sinnlose Übertragung in den europäischen Raum. Der Begriff "Nigger" in Amerika durch Weiße stellt eine Beleidigung dar, aber der Gebrauch zwischen Farbigen in keiner Weise. Betrachtet man jedoch den Begriff für "Schwarzer", so wird man feststellen, dass dies keinerlei rassistische Aspekte beinhaltet. Auch wird in Amerika nicht generell das Wort als rassistisch bezeichnet; man unterscheidet in der Anwendung. Mehr Unterscheidung und Feinfühligkeit wäre in Europa auch gefragt.

