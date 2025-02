Faschingsumzug in Lauingen: Das gilt es zu beachten

Einer der Höhepunkte der Lauinger Fasnacht findet am Wochenende statt – der große Faschingsumzug. Am Sonntag, 2. März, geht es los. Bereits ab der Mittagszeit bis zum Ende des Umzuges wird die Innenstadt komplett gesperrt und die Zufahrten sind nur eingeschränkt möglich, teilt die Stadt mit. Eine entsprechende Umleitung ist ausgeschildert und für Besucher und Besucherinnen von außerhalb stehen ausreichend Parkplätze am Stadtrand zur Verfügung. Der Umzug startet wie gewohnt um 14.11 Uhr in der Schabringer Straße, führt durch die Herzog-Georg-Straße und endet in der Riedhauser Straße.

Anwohner werden gebeten, die Gehwege zu kehren

Während des Umzuges werden aus Sicherheitsgründen auf den Zufahrtsstraßen befüllte Container als Schutzmaßnahmen aufgestellt. Der Parkplatz Wittelsbacher Platz steht für die Faschingswägen nach der Veranstaltung zur Verfügung. Aufgrund der Zentrumsnähe ist ein Lärmschutzbeauftragter der Faschingsgesellschaft Laudonia vor Ort und dient als Ansprechpartner (erreichbar unter 0177/2710782). Spätestens eine Stunde nach Ende des Umzuges dürfen keine Beschallungsanlagen mehr in Betrieb sein.

Die Stadt Lauingen bittet die Anwohnerinnen und Anwohner entlang der Umzugsstrecke, nach dem Ende des Faschingsumzuges den Unrat von den Gehwegen in die Straßenrinne zu kehren, da anschließend eine Straßenreinigung mit der Kehrmaschine durchgeführt wird. (AZ)