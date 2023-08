Lauingen

06:00 Uhr

Feldabend bei Same Deutz-Fahr: Auf Stimmenfang beim Feldeinsatz

Plus Landwirtschaftsministerin Kaniber besucht die Traktorgiganten von Same-Deutz-Fahr in Lauingen. Was man beim schräg grubbern für den Wahlkampf lernen kann.

Von Hans Gusbeth Artikel anhören Shape

Politiker müssen immer einfallsreicher werden, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Zumal im Wahlkampf. Ob bei einem Spiel ohne Grenzen in Finningen, einem Wasserstoffgipfel in Dillingen oder, wie am Dienstagabend, einem „Feldabend“ in Lauingen. Besonders die beiden bayerischen Regierungsparteien entwickeln inzwischen auch im Landkreis hektische Hase-und-Igel-Aktivitäten, um noch vor dem Koalitionspartner schneller näher ans Wahlvolk zu kommen. Immerhin geht es in sieben Wochen um die Sitze im Bayerischen Landtag. Beim Griff nach diesen wird fast jede sich bietende Gelegenheit genutzt - und sei es „schräg grubbern“. Schräg grubbern? Besucherinnen und Besucher des Feldabends diskutierten am Rande der Veranstaltung, wie ihre Scheibeneggen, auch Grubber genannt, bei der ersten Stoppelbearbeitung, dem Stoppelsturz, die verbleibenden Getreidestoppeln samt Wurzeln flach abschneiden. Das soll verhindern, dass nach der Ernte Feuchtigkeit aus dem Boden aufsteigt und verdunstet. Die einen bearbeiten die Stoppeln schräg zur Aussaatrichtung, grubbern also schräg, die anderen nicht. Hier stehen sich die Philosophien wie in der Politik konträr gegenüber.

Der Adjutant zeigt, wo die Fotolinsen sind: Ministerin Kaniber mit SDF-Geschäftsführer Vincenzo Cetani (links) und Landtagskandidat Manuel Knoll. Foto: Hans Gusbeth

Zu sehen gab es Traktoren - und viele Politiker

Gut, zum „Feldeinsatz im Stoppelsturz“ auf den Äckern von Birgit und Michael Sporer an der Riedhauserstraße hatte keine politische Partei eingeladen, sondern Same-Deutz-Fahr (SDF), mit rund 700 Mitarbeitern die größte Lauinger Firma. SDF wollte seine Firmenphilosophie vermitteln und „Landwirten, Lohnunternehmern und Traktorinteressierten die Möglichkeit geben, unsere Großtraktoren kennenzulernen“. Hauptrolle sollten deshalb bei dem Marketing-Event am Dienstagabend zehn SDF-Traktorgiganten von Serie 6c bis 8 spielen. Wenn da nicht auf der Einladung eher beiläufig eine weitere Hauptrolle besetzt wurde: „Zudem dürfen wir die Bayerische Staatsministerin für Landwirtschaft, Michaela Kaniber, zum Feldabend begrüßen“. Diese wiederum war einer Einladung des CSU-Landtagskandidaten Manuel Knoll gefolgt, wie in einer späteren Pressemitteilung zu lesen war. Selbstredend nutzte Kaniber den SDF-Firmen-Event zum Marketing für die CSU, Ampel-Bashing inkludiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen