Augsburger Feuerwehr seilt verletzte Person vom Schimmelturm ab

Die Feuerwehr Lauingen wurde am Freitagvormittag gegen 11 Uhr zum Marktplatz in der Lauinger Innenstadt alarmiert. Der Grund war eine verletzte Person, die sich in einem höhergelegenen Stockwerk im Schimmelturm befand. Um die kümmerte sich zwar bereits der Rettungsdienst, doch es gab ein Problem: Nach kurzer Erkundung stellte sich heraus, dass eine patientenschonende Rettung durch das Innere des Schimmelturms nahezu unmöglich wäre, heißt es seitens der Freiwilligen Feuerwehr Lauingen. Eine Rettung von außen über die Drehleiter sei ebenfalls nicht möglich gewesen, da diese das Fenster in 40 Metern Höhe nicht erreichen konnte.

Zur Unterstützung wurde deshalb die Höhenrettung der Berufsfeuerwehr Augsburg nachalarmiert. Einer der Experten seilte sich daraufhin von einem höherliegenden Stockwerk zum Patienten ab und nahm diesen in einer Trage über ein Fenster auf. Kurze Zeit später befand sich die verletzte Person sicher am Boden und konnte dem Rettungsdienst übergeben werden, so die Feuerwehr. Im Einsatz waren die Feuerwehr Lauingen, die neben den laufenden Einsatzmaßnahmen auch die Absperrung des Marktplatzes übernahm, die Berufsfeuerwehr aus Augsburg und der Rettungsdienst. (AZ)