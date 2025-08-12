Feuerwehr rückt zu Küchenbrand in Lauinger Mehrfamilienhaus an

Ein Küchenbrand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses führte am Montagabend zu einem Einsatz der Feuerwehr Lauingen. Nach Angaben der Feuerwehr wurde um 18.25 Uhr Alarm ausgelöst und die Einsatzkräfte rückten mit dem Stichwort „Brand Küche mit Person in Gefahr“ an. Vor Ort betrat ein Atemschutztrupp die verrauchte Wohnung und verhinderte durch einen sogenannten Rauchvorhang die Ausbreitung in das Treppenhaus. Parallel wurde die Drehleiter in Stellung gebracht, um gegebenenfalls Personen über Balkon oder Fenster retten zu können. Der Brandherd konnte zügig gelöscht werden. In der betroffenen Wohnung befanden sich keine Personen.

Feuerwehr Lauingen rückte mit fünf Fahrzeugen an

Die Feuerwehr entlüftete die Wohnung im Anschluss und übergab diese an die Polizei. Ein Feuerwehrmann, der sich privat in der Nähe aufhielt, traf frühzeitig am Einsatzort ein und unterstützte durch eine schnelle Ersterkundung die anrückenden Einsatzkräfte. Im Einsatz befanden sich die Feuerwehr Lauingen mit fünf Fahrzeugen, die Kreisbrandinspektion, der Rettungsdienst sowie die Polizei. (AZ)