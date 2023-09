Feuerwehreinsatz in Lauingen: In einem Lokal trat Gas aus

Kurz nach Mitternacht müssen die Feuerwehren Lauingen und Echenbrunn wegen eines Gasaustritts in die Herzog-Georg-Straße anrücken. Verletzt wird glücklicherweise niemand.

Mitten in der Lauinger Innenstadt ist es in der Nacht auf Freitag zu einem Einsatz von Feuerwehr und Rettungskräften gekommen. Kurz nach Mitternacht stellte eine Mitarbeiterin einer Gastwirtschaft in der Herzog-Georg-Straße fest, dass aus einer Gasflasche der Zapfanlage Gas austrat. Die anwesenden Gäste mussten daraufhin das Gebäude verlassen. Parallel rückten die Feuerwehren Lauingen und Echenbrunn mit rund 30 Einsatzkräften an. Auch Rettungswagen und Notarzt waren im Einsatz.

Feuerwehr Lauingen rückte mit Atemschutz an

Wie die Feuerwehr Lauingen mitteilt, stellte ein Atemschutztrupp im Gebäude schließlich die Gasflasche fest, aus der CO₂ austrat. Der Trupp konnte die Flasche schließen und aus dem Gebäude bringen. Das Lokal wurde anschließend gelüftet und mit einem Gasmessgerät "freigemessen". Laut Polizei lag am Ventil der Gasflasche ein Defekt vor. Verletzt wurde niemand. (mayjo)