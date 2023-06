Lauingen

06:30 Uhr

Lauinger Bürgermeisterin Müller verteidigt sich nach Kritik an Flüchtlingszelt

In der Dillinger Straße in Lauingen wurde eine Halle aufgestellt, in der Flüchtlinge vorübergehend unterkommen können.

Plus Nach Beschimpfungen auf Facebook versucht Müller, die Vorwürfe um das Lauinger Flüchtlingszelt richtigzustellen. Zugleich gibt es Pläne für weitere Holzbauten.

Bürgermeisterin Katja Müller hat sich gegen Anschuldigung verteidigt, wonach sie den Standort Lauingen aktiv für die neue Flüchtlingshalle an der Dillinger Straße angeboten habe. Wie Müller bei einer Sitzung des Stadtrats am Dienstagabend sagte, habe sie damals gegen den Vorschlag des Landratsamts argumentiert, den Fliegenden Bau in der Donaustadt zu errichten. Jedoch habe der Landkreis von dem Vorhaben nicht abrücken wollen, auch weil in der Region entsprechende Alternativen fehlten.

In den Sozialen Medien war Müller laut eigenen Angaben zuletzt heftig beschimpft worden. "Ich komme mir offen gesagt vor wie im alten Rom, bei der auch der Überbringer von schlechten Nachrichten geköpft wurde. Wüste Beschimpfungen auf Facebook, teilweise auch persönlicher Art, Verleumdungen und auch Unwahrheiten kursieren in der ganzen Stadt", so die Bürgermeisterin.

