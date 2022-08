Lauingen

Flutpolder in Lauingen? "Da draußen völlig unangemessen"

Regelmäßig ist das Gebiet südlich der Donau in Lauingen überflutet. Ein geplanter Flutpolder stößt auch deshalb auf deutliche Kritik. Das Foto ist am Kreisverker Richtung Weisingen im Jahr 2013 entstanden.

Plus In Lauingen soll ein Hochwasserschutz-Projekt von enormen Ausmaßen entstehen. Anwohner wie Stadträte sind wenig begeistert. Lässt sich der Flutpolder Helmeringen verhindern?

Von Jonathan Mayer

Südlich der Donau in Lauingen sind Äcker wie Wälder immer wieder überflutet. Wenn der Pegel der Donau steigt, der Riedstrom anspringt, steht dort das Wasser. In Zukunft soll die Gegend beim Hochwasserschutz eine noch größere Rolle spielen, denn zwischen Faiminger Stausee und Gut Helmeringen soll ein Flutpolder von enormen Ausmaßen entstehen. Das Projekt ist Teil des Aktionsprogramms "Schwäbische Donau" der Staatsregierung und soll zum Hochwasserschutz in ganz Schwaben beitragen. In Lauingen ist man nicht grundsätzlich gegen mehr Schutz. Die aktuelle Planung aber stößt im Stadtrat, wie auch bei den Anwohnern und Anwohnerinnen, auf deutliche Kritik.

