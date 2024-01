Frau klaut Parfum aus Lauinger Drogerie

Nachdem die 25-Jährige beim Klauen erwischt wurde, darf sie die Drogerie nun eine ganze Weile nicht mehr betreten. Außerdem erwartet sie eine Anzeige.

Ein langes Hausverbot und eine Anzeige erwarten eine 25-Jährige, die in einem Drogeriemarkt in der Lauinger Herzog-Georg-Straße ein Parfum mitnehmen wollte. Laut Polizei versteckte die Frau das Parfum in ihrer Jackentasche und passierte den Kassenbereich, ohne zu bezahlen. Als daraufhin die Diebstahlsicherung anschlug, wurde sie angehalten und eine Polizeistreife hinzugezogen.

Parfum ist nicht die einzige Beute in Lauingen

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme fanden die Beamten bei der 25-Jährigen noch einen Augenbrauenstift, den sie ebenfalls entwendet hatte. Die junge Frau bekam deshalb ein zweijähriges Hausverbot und muss sich wegen Ladendiebstahls verantworten. (AZ)

Lesen Sie dazu auch