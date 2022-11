Frau klaut teures Parfüm in Lauinger Drogeriemarkt

Das Produkt hatte einen Wert von über 100 Euro. Die Frau wurde aber erwischt.

In einem Lauinger Drogeriemarkt ist es am Wochenende zu einem Ladendiebstahl durch eine 23-jährige Frau aus Lauingen gekommen. Die Frau wurde durch eine Angestellte des Drogeriemarktes dabei beobachtet, wie sie ein Damenparfüm im Wert von 103 Euro in ihren mitgeführten Kinderwagen steckte.

Beute im Kinderwagen versteckt

Als sie den Kassenbereich verließ, löste die Diebstahlsicherung des Marktes aus. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet. (AZ)