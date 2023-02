Lauingen

17:15 Uhr

Frau stirbt in Discounter in Lauingen

Einsatz für den Rettungsdienst in Lauingen: Eine ältere Frau ist am Donnerstag in einem Discounter verstorben.

Artikel anhören Shape

Eine ältere Frau will in einem Geschäft in Lauingen einkaufen, als ihr Herz versagt. Reanimationsversuche bleiben erfolglos.

Aufsehenerregender Einsatz in Lauingen: In einem Discounter ist am Donnerstag eine Frau verstorben. Wie die Sprecherin der Polizei in Dillingen, Katharina von Rönn, auf Nachfrage erklärt, kippte die ältere Frau im Eingangsbereich um. Ein Team des Rettungsdienstes eilte heran und versuchte, die Frau im Rettungswagen wiederzubeleben. Jedoch ohne Erfolg. Laut von Rönn starb die Frau an einem Herzversagen, sie habe entsprechende Vorerkrankungen gehabt. Im Einsatz waren auch die Polizei und ein Kriseninterventionsteam. (mayjo)

Themen folgen