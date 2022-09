Frau täuscht bei Dillinger Polizei Beschädigung ihres Autos vor

Eine 52-Jährige gibt bei der Polizei in Dillingen vor, dass ihr Auto in Wittislingen beschädigt worden sei. Es stellt sich aber ein ganz anderer Hergang heraus.

Wegen des Vortäuschens von Straftaten ermittelt die Dillinger Polizei jetzt gegen eine 52-Jährige. Die Frau war am Dienstag gegen 14.45 Uhr bei der Polizeiinspektion in Dillingen erschienen und wollte einen Unfallschaden an ihrem Auto melden. Dem Beamten, der den Vorfall aufnahm, machte jedoch das Spurenbild am Wagen der 52-Jährigen stutzig, so dass er weitere Ermittlungen tätigte.

Die Frau hatte mit ihrem Auto eine Leitplanke bei Hausen tochiert

Im Rahmen der Vernehmung stellte sich laut Polizeibericht schließlich heraus, dass das Auto nicht an seinem Abstellort bei Wittislingen beschädigt worden war, sondern dass die 52-Jährige selber bei Hausen an der Staatsstraße 2025 eine Leitplanke mit ihrem Wagen touchiert hatte. Dort konnte stellte eine Streifenbesatzung schließlich auch eine beschädigte Leitplanke fest.

Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 2500 Euro, an der Leitplanke von rund 500 Euro. Gegen die Unfallverursacherin wird neben dem Vortäuschen von Straftaten auch wegen Unfallflucht ermittelt. (AZ)

