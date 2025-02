Frau verletzt in Lauingen eine Polizeibeamtin

Eine Frau hat am Sonntagabend eine Polizeibeamtin im Einsatz verletzt. Gegen 18.40 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Dillingen in der Greifenstraße in Lauingen einen 26-jährigen Autofahrer. Gegen den Mann besteht ein rechtskräftiges Fahrverbot. Zudem bestand für den Wagen kein Versicherungsschutz.

Während der polizeilichen Maßnahmen griff die renitente Frau eine Polizeibeamtin an, verletzte sie dabei leicht. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens trotz Fahrverbots und wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz gegen den 26-Jährigen. Gegen die Frau ermittelt die Polizei unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. (AZ)