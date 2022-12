Frau verliert Treibstoff: Kilometerlange Ölspur in Lauingen

Zwischen Innenstadt und Ortsausgang Richtung Gundelfingen mussten die Feuerwehr und der Bauhof Lauingen eine Ölspur entfernen.

Am Donnerstagnachmittag gegen 14.50 Uhr wurde der Polizei über Notruf eine kilometerlange Ölspur in Lauingen zwischen der Herzog-Georg-Straße und dem Ortsausgang in Richtung Gundelfingen mitgeteilt. Als Verursacherin konnte eine 63-jährige Autofahrerin ermittelt werden. An ihrem Wagen war aufgrund eines technischen Defekts Diesel ausgelaufen. Die Feuerwehr und der Stadtbauhof Lauingen wurden für die erforderlichen Säuberungs- und Ölabbindearbeiten hinzugezogen. (AZ)