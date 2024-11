Frau will bei Frauenriedhausen überholen und übersieht Gegenverkehr

Am frühen Freitagmorgen ist es auf der Kreisstraße DLG28 zwischen Frauenriedhausen und Lauingen zu einem Zusammentreffen zweier Fahrzeuge gekommen. Glücklicherweise ist das allerdings noch glimpflich abgegangen. Kurz vor 7 Uhr morgens wollte laut Polizeiangaben eine 20-Jährige mit ihrem Auto einen vor ihr fahrenden Wagen überholen. Als sie schon zum Überholen angesetzt hatte, bemerkte sie allerdings erst das Auto eines entgegenkommenden 43-Jährigen. Zwar scherte sie sogleich wieder ein, touchierte aber mit ihrem linken Außenspiegel noch den linken Außenspiegel des 43-Jährigen. Verletzt wurde niemand. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt geschätzt etwa 4000 Euro. Die 20-Jährige erwartet nun eine Anzeige wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit. (AZ)

Gegenverkehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Frauenriedhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrzeug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis