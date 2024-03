Frau will in Lauingen Parfum klauen

Eine 33-Jährige ist in einem Drogeriemarkt in Lauingen beim Diebstahl erwischt worden.

Am Freitagnachmittag ereignete sich gegen 15.30 Uhr ein Diebstahl in einer Lauinger Drogerie in der Herzog-Georg-Straße. Das dortige Personal konnte hierbei zunächst eine 33-Jährige dabei beobachten, wie diese ein Parfüm im Wert von 55 Euro an sich nahm und nicht bezahlte.

Polizei ist gekommen

Beim Verlassen des Ladens wurde sie angehalten und kurze Zeit später einer hinzugerufenen Streife übergeben. Die Frau erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls. (AZ)