Die Kabarettbühne TiF kehrt ins Schulhaus zurück

Das TiF „Theater in Frauenriedhausen“ startet demnächst in die Herbstsaison. Und zum ersten Mal seit Ausbruch der Corona-Pandemie 2020 finden die Auftritte wieder im Schulhaus in Frauenriedhausen statt. „Das hat dort ein ganz anderes Flair“, sagt Vorsitzender Alois Jäger. „Man fühlt sich in eine Zeit zurückversetzt, in der Schule anders funktioniert hat.“ Die Freude darüber, dass man wieder ins Schulhaus zurückkehren könne, sei groß.

Bereits am Freitag, 18. Oktober, um 20 Uhr startet mit Matthias Reuter die neue Saison mit dessen Programm „Matthias Reuter ist höchstwahrscheinlich echt“. Reuters Texte beinhalten Ansichten, die kein Computer je teilen würde. Er ist nicht gephotoshoppt, stark kurzsichtig und seine Garantie ist auch so gut wie abgelaufen. Das hat aber auch seine Vorteile. Denn so macht er Dinge, die digital nicht möglich sind, zum Beispiel Lachen. Oder Rührei. Oder sich im Kabaretttheater über die Welt wundern. Für seine Auftritte hat er einige Preise bekommen, unter anderem den Hessischen Kabarettpreis 2018, den Dresdner Satirepreis 2019, aber auch den Jurypreis von „Tegtmeiers Erben“ im Jahr 2011. Eintrittskarten gibt es ab sofort im Vorverkauf im Bürgerbüro der Stadt Lauingen zum Preis von 15 Euro. Noch verfügbare Karten können an der Abendkasse erworben werden.

Als weiteren Höhepunkt tritt am Samstag, 2. November, ebenfalls um 20 Uhr Henning Schmidtke mit seinem Programm „Botschafter des Optimismus“ auf. (AZ mit mayjo)