Lauingen-Frauenriedhausen

vor 17 Min.

Die Schützenklause in Frauenriedhausen schließt nach dem Tod des Wirts

Plus Der Ehefrau von Karl Heinz Mannes bleibt die schwierige Aufgabe, das Lokal auszuräumen, das ihm so viel bedeutet hat. Eine letzte Ehre soll "Charly" noch zukommen.

Von Jonathan Mayer Artikel anhören Shape

Am Ende ging alles schneller als erwartet. Karl Heinz Mannes litt schon lange an Krebs. "Er hat gekämpft, man hat immer wieder gehofft", sagt seine Frau Sigrid. Sie sitzt am Tisch in der urig eingerichteten Schützenklause in Frauenriedhausen, an "seinem Stammtisch", wie sie sagt. Ihr Mann ist nicht mehr da. Ende Oktober starb er nach einem jahrelangen Kampf gegen den Krebs. "Das hier war seine Welt", erzählt Mannes über die Schützenklause. Karl Heinz Mannes' Welt hat jetzt geschlossen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen