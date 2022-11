Lauingen/Frauenriedhausen

Stefan Waghubinger erklärt, warum der Goldfisch im Kreis schwimmt

Plus So führt Stefan Waghubinger sein Publikum in einen psycholinguistischen Darkroom und bietet damit einen krönenden Abschluss des Kleinkunstherbstes in Frauenriedhausen.

Von Hans Gusbeth

Ein Achtsamkeitsseminar der besonderen Art präsentierte Stefan Waghubinger am Freitag im Lauinger Schloss. Als Stoiker unter den deutschsprachigen Kabarettisten bewies der gebürtige Steyrer, dass Glück nur durch gelebte Praxis zu erreichen ist. Beispiel: Er, der ewige Loser, gewinnt endlich einmal beim Monopoly – weil er gegen sich selbst spielt. „Wenn man beim Würfeln kein Glück hat, muss man sich beim Würfeln mehr anstrengen“, interpretiert er lakonisch seine Einführung in die Spieltheorie.

