Freie Wähler fordern Dreifachhalle für Lauinger Grund- und Mittelschule

Ein Planungsbüro empfiehlt, die Turnhalle am Lauinger Marienweg neu zu bauen – als Einfach- oder Doppelhalle. Den Freien Wählern genügt das nicht.

Der Lauinger Stadtrat hat erst vergangene Woche über ein mögliches Konzept für die neue Grund- und Mittelschule diskutiert. Der Vorschlag eines Regensburger Planungsbüros lautete: Den Mittelbau zwischen Grund- und Mittelschule abreißen und die Turnhalle neu bauen – entweder als Einfach- oder als Zweifachhalle. Letztere würde dann etwa doppelt so groß wie die jetzige Halle sein.

Die verschiedenen Alternativen wurden von den Stadtratsmitgliedern besprochen, auch Gerhard Frieß meldete sich zu Wort. Der Freie-Wähler-Vorsitzende und Referent für Sport und Vereine war mit dem Vorschlag einer Ein- oder Zweifachturnhalle nicht zufrieden: "Machen wir bitte nicht den gleichen Fehler", sagte Frieß. Er spielte auf das Albertus-Gymnasium an, das mit einer Zweifachhalle ausgestattet ist, deren Platz aber häufig nicht ausreiche. Der FW-Stadtrat schlug vor, die neue Halle für Grund- und Mittelschule noch einmal größer zu bauen, eine Dreifachhalle solle her. In einer Pressemitteilung, die er im Nachgang der Sitzung veröffentlichte, bekräftigt er nun seine Forderung.

Freie Wähler: Lauingen braucht Ausweichmöglichkeiten für die Stadthalle

Dort heißt es, eine weitere Dreifachhalle sei auch für den Vereinssport extrem wichtig. Die Halle brauche eine Größe, die es ermöglicht, auch Handball mit einem Norm-Feld von 20 auf 40 Meter plus seitlichem Freiraum zu spielen. Da die Stadthalle eine Mehrzweckhalle sei und dort nicht nur Sport getrieben werde, müsse der Schul- und Vereinssport oft ausfallen. Eine Sporthalle, in die man ausweichen könnte, gibt es laut der FW-Fraktion in Lauingen nicht. Zudem seien auch die Hallen in den Nachbargemeinden meist vollständig belegt. "Sportlicher Erfolg ginge nicht ohne genügend Training in ausreichenden Trainingsmöglichkeiten." Weil auch die Stadthalle nicht ohne Mängel sei, müsse dort ebenfalls saniert werden. "Die Sanierung der Küche ist längst überfällig, und auch die Lüftungs- und Heizanlage müsste dringend erneuert werden", teilt die Fraktion mit.

Laut den Berechnungen des Regensburger Planungsbüros würde für die Grund- und Mittelschule bereits eine Zweifachturnhalle die Platzsituation "sehr entspannen". Der zuständige Ingenieur zweifelte bei der Stadtratssitzung zudem an, dass für eine Dreifachhalle, wie sie die Freien Wähler vorschlagen, überhaupt genug Platz ist. Eine Zweifachhalle würde laut dem aktuellen Konzept auf dem Rasenplatz im Süden der Grundschule gebaut werden. (mit AZ)

Lesen Sie dazu auch